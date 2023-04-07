Donanmaya 3 yeni güç

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Savunma sanayisinde yerli ve milli hamleler devam ediyor. Bu kapsamda Ada sınıfı MİLGEM’lerden daha büyük olarak tasarlanan İstif sınıfı fırkateynlerle ilgili çalışmalar hız kazandı. 3 fırkateyn için dün Savunma Sanayii Başkanlığı’nda SSB Başkanı İsmail Demir’in katılımıyla sözleşmeler imzalandı. STM-TAİS iş ortaklığında yürütülecek projede;Anadolu, Sedef ve Sefine tersanelerinin her biri eşzamanlı olarak bir adet İ sınıfı fırkateyni 36 ayda inşa edecek.

TÜM SİLAH SİSTEMİ YERLİ

Tüm sensör ve silah sistemi milli olarak geliştirilen İstif sınıfı fırkateynler milli hava savunma kabiliyetleriyle de donatılacak. İlaveten Baş Top, Helikopter Yakalama Sistemi ve Ana Tahrik Sistemi’nin muhtelif bileşenleri gibi birçok alanda da millileştirme faaliyetleri sürdürülecek. Yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, üç boyutlu arama radarı Cenk-S, atış kontrol radarı Akrep, aydınlatma radarı, torpido kovanı, Milli Dikey Atım Sistemi MİDLAS, Hisar-D gibi milli çözümler, üç gemide de yer alacak.

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HEM DENİZ HEM HAVA SAVUNMA

İstif sınıfı fırkateynler, denizaltı savunma, suüstü ve hava savunma harbi yetenekleri, ileri karakol faaliyetlerinin icrası, keşif, gözetleme, hedef tespit, teşhis, tanıma ve erken ihbar özellikleriyle dikkat çekiyor. 3100 ton deplasman, 113 metre uzunluk ve 14.4 metre genişliğe sahip fırkateynler, hava savunma güdümlü mermiye sahip olma kabiliyetiyle de farklılaşıyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ TCG ANADOLU PAZARTESİ TESLİM

Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu, pazartesi günü (10 Nisan) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek. TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin tona karşılık geliyor. İstanbul’da düzenlenecek teslim törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.