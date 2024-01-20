Donanmanın hakimiyeti artıyor

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Yalova’daki Sefine Tersanesi’nde düzenlenen ‘Mavi Vatan’a Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni’nde özetle şunları söyledi: “Teslimatı gerçekleşen her bir gemimizin Deniz Kuvvetlerimizin gücüne daha fazla güç katacağı inancındayız.

- Denizde ikmal muharebe destek gemimiz TCG Derya, TCG Anadolu’dan sonraki en büyük gemimizdir. TCG Derya’nın hizmete girmesiyle yüzer birliklerin, akaryakıt ve su ikmalleri süratle yapılacaktır.

YERLİ İMKÂNLARLA

- MİLGEM projesinin beşinci gemisi olan TCG İstanbul Türkiye’nin yerli imkânlarla ürettiği ilk milli fırkateyndir. Bu gemimize farklı radar, yakın hava savunma ve elektronik harp sistemlerimizi kendi imkânlarımızla geliştirerek entegre ettik.

- Bugün hizmete verdiğimiz lojistik destek gemimiz TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi, muharip unsurların akaryakıt, tatlı su ve yiyecek ihtiyaçlarını temin edecektir. Gemilerimizin donanmamıza ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hayırlı olmasını diliyorum. Bize bu sevinci ve gururu yaşatan herkese, her kuruma şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu projeler savunma sanayii hedeflerimizin de tek tek gerçekleşmekte olduğunu gösteriyor.

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- Otonom su üstü deniz aracımız Marlin SİDA, istihbarat, keşif ve gözetleme, su üstü harbi, elektronik destek ve elektronik taarruz görevlerini insansız ve tam otonom olarak icra edecektir. Marlin SİDA sahip olduğu üstün teknik özelliklerle denizlerdeki hâkimiyetimizi destekleyecek, dosta güven, düşmana korku verecektir.

10 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Bu çalışmalarımızı, Barbaros Hayrettin Paşa’nın ‘denizlere hâkim olan cihana hakim olur’ sözünü şiar ederek yürütüyoruz. Projelerimizde yüzde 80’e varan yerlilik oranına ulaştık. Ülkemiz kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor. Elektronik harp alanında öncü olan ülkemiz, İHA ve SİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesinden biri. Önümüzdeki dönemde İHA ve SİHA’ların yanı sıra insansız ve otonom deniz araçlarından denizaltı platformlarına ve uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarının geliştirilmesine de ağırlık vereceğiz.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan törende komutanlarla selamlaşırken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de kendisine gemilerin fotoğrafını hediye etti.

NETANYAHU GÜNÜMÜZÜN FÜHRER’İ

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan konuşmasının bir bölümünü de Filistin’de süren katliama ayırdı: “Açık konuşmak gerekirse, en son kötü sınavlarını Gazze meselesinde veren Batılı ülkelerin ve uluslararası güvenlik kurumlarının artık hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Lafa gelince demokrasi havariliğini kimseye bırakmayanların faşist yüzleri ortaya çıktı. İnsan hak ve hürriyetleri konusunda sağa sola karne düzenleyenler, tam 105 gündür vahşice öldürülen çocukları, bebekleri, kadınları görmedi. Zulmü engelleyecek tek bir adım dahi atmadı. Tıpkı daha önce Irak’ta, Bosna’da, Suriye’de, Yemen’de, Arakan’da, Somali’de, Afganistan’da olduğu gibi küresel güvenliği sağlamakla mükellef kurumlar başarısız oldu, sınıfta kaldı, ciddi itibar kaybına uğradı. Günümüzün Führer’i Netanyahu’nun ve gözü kan ve kin bürümüş ekibinin, Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını sadece izlemekle yetindi.”

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4 YENİ GEMİMİZ DENİZLERDE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın emrine verilen TCG İstanbul fırkateyni, TCG Derya ikmal ve muharebe destek gemisi, TCG Arif Ekmekçi lojistik destek gemisi ve Marlin SİDA, Mavi Vatan’ın yeni korumaları oldu.

ŞEHİT KOMANDOYA VEFA

LOJİSTİK destek gemisi TCG Arif Ekmekçi (A-575) ise ismini kahraman bir şehitten alıyor. SAT komandosu Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi 15 Nisan 1993 günü Deniz Kurdu-93 tatbikatında denizaltıdan su yüzeyine çıkarken şehit olmuştu. Yine bir şehidin adını taşıyan TCG Yzb. Güngör Durmuş (A-574) gemisi ve ikizi TCG Ütğm. Arif Ekmekçi (A-575) gemileri, Türk Deniz Kuvvetleri’nin ikmal ve lojistik kabiliyetlerini arttırmak amacıyla inşa edildiler.

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Gemiler 106.51 metre boya, 16.80 metre genişliğe sahip. 82 mürettebat görev yapabiliyor. 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş ve ikmal yapmasına olanak sağlayan bir helikopter platformu da bulunuyor. Gemiler 8 adet konteyner, 631 ton içme suyu, 336 ton JP-5 helikopter yakıtı ve 4 bin 36 ton gemi yakıtı taşıma kapasitesine sahip.

YÜKSEK MUHAREBE YETENEĞİ

- İlk MİLGEM (Milli Gemi) olan TCG Heybeliada (F-511) 2011, ikinci gemi TCG Büyükada (F-512) 2013, üçüncü gemi TCG Burgazada (F-513) 2018 ve son gemi TCG Kınalıada (F-514) ise 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti. Korvet cinsi bu 4 gemiden sonra MİLGEM’lerin altyapısı kullanılarak fırkateynler planlandı. İstif sınıfı fırkateynlerin ilki olan TCG İstanbul (F-515) deniz testlerinin tamamlanmasının ardından dün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın emrine girdi. İstif sınıfı fırkateynlerin ikincisi olacak TCG İzmir (F-516) yine bu yıl, üçüncü gemi TCG İzmit (F-517) 2025’te, dördüncü gemi olacak TCG İçel (F-518) ise 2026’da envantere alınacak. İstif sınıfı fırkateynler 113.2 metre boyunda ve 14.40 metre genişliğinde. Deniz araçları için oldukça iyi sayılan 29 knot (54 km) hız yapabiliyor. 6570 deniz mili (12 bin 168 km) menzili var. Yüksek muharebe gücüne sahip, üzerinde helikopter de taşıyor.

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İNSANSIZ DENİZ ARACI

- Marlin SİDA (Silahlı İnsansız Deniz Aracı) Mavi Vatan’ın insansız bekçisi. Amfibi gemilerin yanı sıra limanlardan da denize çıkabilen Marlin, otonom görev ve uzaktan kontrol edilebilme yeteneğine sahip. Üzerinde elektro-optik keşif gözetleme, radar, GNSS gibi alt sistemleri milli yazılımla birleştiren Marlin, yaklaşık 36 knot’lık hıza sahip ve yüksek hızlarda dahi manevra ve stabilite yeteneğini kaybetmiyor. 2022 yılında Portekiz’de gerçekleştirilen NATO Dynamic Messenger 2022 Tatbikatı’nda boy gösterdi. Marlin, ilk defa bir NATO Tatbikatı’nda bulunan elektronik harp yeteneğine sahip insansız deniz aracı olarak bu ilki gerçekleştirdi.

TGC ANADOLU’DAN SONRA EN BÜYÜĞÜ

- TCG Derya (A-1590), denizde ikmal ve muharebe destek gemisi. DİMDEG olarak bilinen Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi projesinin ilk gemisi olarak Donanma’ya katıldı. Denizde 30 günden fazla kalabilen TCG Derya’nın 326 mürettebatı bulunuyor. Uzunluğu 194.8, genişliği 24.4 metre olan TCG Derya, TCG Anadolu’ndan sonra Türk Donanması’nın en büyük ikinci gemisi. 9000 ton dizel yakıt, bin ton helikopter yakıtı, 800 ton temiz su ve 36 adet konteyner de taşıyabiliyor.

YEDİKLERİ İÇTİKLERİ AYRI GİTMİYOR

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Yalova ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı Yalova İl Danışma Meclis Toplantısı’ndaki konuşmasında da özetle şunları söyledi: “CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü emeller peşinde koşan partilerin elinde oyuncak olmaktır. 3-5 oy daha fazla alacağız, 2-3 belediyede oylarımızı artıracağız diye hoyratça, çiğnenmedik hiçbir ilke, iş ortaya çıkarılmadık bir değer bırakmadılar. Dikkat ederseniz yedikleri, içtikleri ayrı gitmiyor. Ülkenin ve milletin aleyhine her işte CHP ve DEM birlikte hareket ediyor.”

YALOVA ADAYLARINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda Altınova belediye başkan adayı Regaip Ahmet Özyiğit, Armutlu belediye başkan adayı Cengiz Aslan, Çınarcık belediye başkan adayı Numan Soyer, Çiftlikköy belediye başkan adayı Dr. Recep Hacı, Termal belediye başkan adayı Hüseyin Sinan Acar ile Yalova il belediye başkanı Mustafa Tutuk’u sahneye davet ederek başarılar diledi.