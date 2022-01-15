Donanmanın gözü kulağı 'Ufuk'ta

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MİLLİ istihbarat gemisi A 591 Ufuk’un projedeki ismi ‘Test ve Eğitim Gemisi’ olarak adlandırıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından projelendirilen TCG Ufuk için, MİLGEM olarak adlandırılan Ada sınıfı korvetlerin altyapısı kullanıldı. Türk donanması, denizaltısavar olarak da faaliyet gösteren Ada sınıfı korvetlerin milli olarak üretilmesiyle gücüne güç katmış, ilk korvet olan Heybeliada, 'Denizlerin Hayaleti' olarak ünlenmişti.

2017 YILININ HAYALİYDİ

TCG Ufuk için 2017 yılında İstanbul Tersanesi ile sözleşme imzalandı. Gemiye Ufuk ismi ve A-591 borda numarası verildi. Geminin görev sistemlerinin ASELSAN tarafından tedarik edilmesi kararlaştırıldı.

920 TON SAC KULLANILDI

İstanbul Denizcilik Tersanesi tarafından 30 blok halinde imal edilen geminin üst bina ve direkleri dahil kızak üzerinde birleştirilmesi 24 Temmuz 2018’de tamamlandı. Ufuk için yaklaşık 920 ton sac, 12.5 ton alüminyum, 6 bin 340 metre boru işlendi ve bir araya getirildi.

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2019’DA DENİZE İNDİ

İstanbul Tersanesi’nde inşa edilen milli istihbarat gemimiz TCG Ufuk, 2019’un şubat ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın katıldığı törenle denize indirildi.

SİNYAL İSTİHBARATI

Denizdeki testleri başarıyla geçen TCG Ufuk, kardeşleri olan diğer Ada sınıfı korvetler gibi yüksek hız ve manevra kabiliyetini kanıtlayınca teknik olarak donatıma geçildi. Ufuk’a sinyal istihbaratına (SIGINT) yönelik ASELSAN imalatı cihazlar konuldu. Geminin tehdit olarak algılanmaması için, dünyadaki örnekleri gibi büyük çaplı silah sistemleri kullanılmadı. Ufuk, sadece öz savunma için düşük kalibreli silahlarla donatıldı. Önleyici istihbaratın, özellikle sinyal istihbaratının önem kazandığı bugünün dünyasında TCG Ufuk, çok büyük bir boşluğu dolduracak. Korvet, Türkiye’nin denizlerde gören gözü, duyan kulağı olacak.

SİNYAL AVCISI

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Komuta kontrol gemisi olarak da kullanılabilecek olan TCG Ufuk korvetinin öne çıkan özellikleri sinyal istihbaratı ve elektronik harbe karşı koyma olarak biliniyor. Ufuk korveti görev yapacağı alanlarda sinyalleri izleyebiliyor, gerekirse bozabiliyor. Sinyal bozucu özelliğiyle olası bir muharebe sırasında İHA ve SİHA gibi gelişmiş hava sistemlerinin düşman tarafından görülmesinin önüne geçiyor. Sinyal izleme özelliğiyle de düşmanın haberleşme sistemini izleyebiliyor, gerekirse bu sinyallere müdahale edebiliyor. Böylece olası saldırılardan hem kendisini hem de dost kuvvetleri korumuş oluyor.

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TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Boy: 94.5 metre

Genişlik: 14.4 metre

Su Çekimi: 3.6 metre

Azami Sürat: 18+ knot

Hava Aracı: 10 tonluk genel maksat helikopteri

Kesintisiz Seyir: 60 gün