Donanmadan tarihi geçit töreni... 100. yılda 100 savaş gemisi

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Bu kapsamda, 29 Ekim’de İstanbul Boğazı’nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yeni amiral gemisi TCG Anadolu başta olmak üzere 100. yıla özel 100 savaş gemisi ile geçit töreni yapılacak. Gemiler törene katılacak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve vatandaşları selamlayacak.

ÇELİK KANATLAR EŞLİK EDECEK

Mavi Vatan’daki geçit töreni Türk donanma tarihinin en büyük geçit töreni olacak. Denizcilik geleneklerine göre gemilerin limandan çıkışında “silistre” adı verilen denizci düdüğü çalınacak. İstanbul Boğazı’ndan güneye geçişle başlayacak gemiler, Boğaz’ın iki yakasında halkı selamlayacak. Gemilere, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile birlikte 20 muharip uçak da eşlik edecek. Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da yapılacak. Gemilerin geçit töreni 29 Ekim saat 17.00’de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20’de Boğaz’da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara’da 13.00’te, İstanbul Boğazı’nda ise 16.40’ta uçacak.

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MSB’DEN DOLU DOLU KUTLAMA

- Milli Savunma Bakanlığı 29 Ekim’de Ankara’da yapılacak ve mehteran birliğinin marşlar seslendireceği yürüyüşe Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyetin kuruluş yılına atfen 1923 personel ile katılacak. Ankara’da Millet Kütüphanesi ve CEPA AVM’de 24-29 Ekim, MKE İmâlat-ı Harbiye Müzesinde ise 27-29 Ekim tarihleri arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mehmetçiklerle birlikte çekilmiş fotoğrafları ve kahraman Mehmetçiğin 100 yıllık bir zaman diliminde fedakarca icra ettiği görevlerden kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi etkinliği yapılacak. İzmir’de 25 Ekim, Antalya’da 29 Ekim’de Türk Yıldızları; 24-29 Ekim tarihleri arasında Trabzon, Erzurum, Adana, Samsun, Sivas, Elazığ, Ankara ve İstanbul’da SOLOTÜRK gösteri ve selamlama uçuşları ve 81 ilde Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı Ağaç Dikim Faaliyeti başta olmak üzere birçok etkinlik düzenlenecek.