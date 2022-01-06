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Donan gölde testere ile buzu kesip dalış yaptılar

#Ardahan#Çıldır Gölü#Dalgıç

Kış mevsiminde yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde 20 santimetrelik buzu motorlu testere ile kesen dalgıçlar, soğuk sulara daldı.

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Yüksek irtifa ve buzlu suya dalış eğitimleri kapsamında Ardahan ile Kars illeri arasında yer alan Çıldır Gölü'nde kampa giren timler, Sarıkamış Harekâtı’nın 107. yılı dolayısıyla, Ardahan'da yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde dalış yaptı.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde 20 santimetrelik buzu motorlu testere ile kesen dalgıçlar, göle tüplü dalış yaptı.

Soğuk sulara dalan dalgıçlar, yaklaşık 20 dakikalık dalış gerçekleştirdi.


JÖAK timlerinin soğuk ve buzlu suda yaptıkları dalışı izleyen Cenk Levent, ’’Yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü’ne dalış yapan Jandarma su altı kurtarma timlerini izleme fırsatı bulduk. Sarıkamış şehitleri anısına çıldır gölüne dalış faaliyeti gerçekleştirmeleri de çok kıymetliydi. Güzel bir etkinlikti. Buradan Tüm Türkiye’ye selam olsun’’ şeklinde konuştu.

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#Ardahan#Çıldır Gölü#Dalgıç

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