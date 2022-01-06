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Son dakika: Kazakistan'da çatışmalar büyüyor... Ağır silahlar devreye girdi!

#Kazakistan#Rusya#Dünya

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, bölgeye barış gücü gönderme kararı alırken bugün ülkede yeni acil kararlar açıklandı. Göstericilerin polis ve güvenlik güçlerinden ele geçirdikleri ağır silahları kullandığı çatışmalar büyüyor. Şimdiye kadar 18 kişinin öldüğü 748 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 2 bin 298 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor.

İşte o görüntüler

Kazakistanda çatışmalar büyüyor...Kazakistan'da çatışmalar büyüyor...Haberin Tüm Görselleri

Zam protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle şu ana kadar başkent Nursultan, Mangistau ve Almatı'da geçerli olan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması ülke geneline genişletildi.

Tüm bölgelerde 5 Ocak akşamından itibaren 19 Ocak'a kadar olağanüstü hal uygulaması başlatıldı. Cumhurbaşkanı Tokayev, televizyonda yayınlanan ikinci konuşmasında ise ülkedeki huzursuzluğu "terör tehdidi" olarak nitelendirdi.'Bu, devletin bütünlüğünü zedelemektir ve en önemlisi vatandaşlarımıza yönelik bir saldırıdır' ifadelerini kullanan. Tokayev, ülkedeki krizin aşılması konusunda Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) üye ülkelerinin liderlerinin Kazakistan'a yardım etmeleri için örgüte başvurduğunu duyurdu.

Son dakika: Kazakistanda çatışmalar büyüyor... Ağır silahlar devreye girdi

ÇATIŞMALAR BÜYÜYOR, AĞIR SİLAHLAR DEVREYE GİRDİ

Ülke genelinde protestolar devam ederken yerel basın çatışmaların şiddetlendiğini ve  göstericilerin polis ve güvenlik güçlerinden ele geçirdikleri ağır silahları kullandığını yazdı. Devlet kurumlarını basan protestoculara güvenlik güçleri biber gazı ve sersemletici bombayla müdahalede bulundu.
Son dakika: Kazakistanda çatışmalar büyüyor... Ağır silahlar devreye girdi


2 BİN 298 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgelerde polis ve asker devriyelerinin güçlendirildiği ve kontrol noktalarının kurulduğu kaydedilen açıklamada, “Yasal düzeni ihlal edenler ve suçlular tespit edilip gözaltına alınıyor. Silah bırakmaya yönelik yasal talepleri reddederek silahla karşılık verenler etkisiz hale getiriliyor. An itibarıyla 2 bin 298 kişi gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI YENİ KARARLAR ALDI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün bir dizi talimat verdi. Verilen acil talimatlar arasında, İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığın da bulunduğu bir soruşturma grubu kurulması yer aldı. Ayrıca protestolarda ölen polis memurları ve askerlerin ailelerine maddi destek sağlanacağı ve vatandaşlara kayıpları konusunda acil bilgi desteği verecek çağrı merkezi kurulacağı ifade edildi.

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Tokayev’in verdiği talimatlar arasında protestolarda ortaya çıkan hasarı tespit edecek komisyonların kurulması ve olaylarda hasar gören bölge idari binalarının tamiratının yapılması yer aldı. Almatı ve diğer bölgelerde olaylardan etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere devlet desteği sağlanırken diplomatik misyonlar, yabancı yatırımları ve yabancı şirketlerin ticari kuruluşlarını korumaya yönelik tedbirler alınacak.

Son dakika: Kazakistanda çatışmalar büyüyor... Ağır silahlar devreye girdi

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RUSYA BARIŞ GÜCÜ GÖNDERDİ

Üye ülkelerden birisi olan Rusya, bu çağrı sonrası bölgeye barış gücü gönderme kararı aldı. Askerlerin Kazakistan'a giderken çekilen görüntüleri ajanslar tarafından yayınlandı.

Son dakika: Kazakistanda çatışmalar büyüyor... Ağır silahlar devreye girdi

Rus askerleri, Rusya dışındaki bir havaalanından Kazakistan'a giderken askeri bir uçağa biniyor.

KGAÖ üyesi diğer ülkelerin (Ermenistan, Belarus, Kırgızistan ve Tacikistan) Rusya'yı takip edecekleri açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'6 Ocak 2022'de kabul edilen Kolektif Güvenlik Konseyi'nin kararına uygun olarak Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Barış Gücü, durumu istikrara kavuşturmak ve normalleştirmek için sınırlı bir süreyle Kazakistan'a gönderildi. Rusya Hava Birlikleri'ne bağlı alt bölümler ve askeri birlikler, KGAÖ barış güçlerine dahil edildi. Rus birliklerinin uçakla Kazakistan topraklarına sevkine devam ediliyor'. 

Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise, "Kazakistan’da olanlar, devleti zayıflatmak için dışarıdan önayak olunan bir girişim" ifadeleri yer aldı.

Son dakika: Kazakistanda çatışmalar büyüyor... Ağır silahlar devreye girdi

'ONLARCA SALDIRGAN ORTADAN KALDIRILDI'

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Polis sözcüsü Saltanat Azirbek Interfax-Kazakistan, TASS ve Ria Novosti haber ajanslarına verdiği demeçte, hükümet binalarına saldıran göstericiler olduğunu belirtti ve 'Onlarca saldırgan ortadan kaldırıldı' dedi.

18 ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI VAR

Protestolarda 18 polis memuru ve Ulusal Muhafız askeri hayatını kaybetti, 748 kişi yaralandı.

Son dakika: Kazakistanda çatışmalar büyüyor... Ağır silahlar devreye girdi

'ÖZEL SORUŞTURMA EKİBİ OLUŞTURUN' TALİMATI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki protestolar nedeniyle özel soruşturma ekibi oluşturulması talimatı verdi.

TÜRK DEVLETLETİ TEŞKİLATI'NDAN AÇIKLAMA

Bölgedeki gelişmeler ile ilgili Türk Devletleri Teşkilatı bir açıklama yaptı. Açıklamada 'Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz' denildi.

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#Kazakistan#Rusya#Dünya

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