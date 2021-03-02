Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen firmaya baskın: 13 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Türkiye'de faaliyet gösteren bir firmanın, yurt dışında Avrupa'da yerleşik bir firma ile yapmış olduğu ticari faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen "Dolandırıcılık" konusu ile ilgili 4 işyeri ve 15 ikamete yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda H.K., S.Ç., S.Ç., S.Ç., D.Ç.,B.Y., U.Ç., M.K., T.G., O.M., F.U., R.Ö., ve S.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemeleri sürüyor.