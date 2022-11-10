Dolandırıcıların yeni yöntemi! 'Müstehcen mesaj'

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Sanal dolandırıcılık ile bir çok vatandaşı dolandıran hırsızların yeni yöntemi şaşkınlık yaratacak cinsten.

Kanal D Haber muhabiri Elif Yavuz'un haberine göre, dolandırıcılar telefonlara, "Utanmıyor musun bana böyle müstehcen şeyler atmaya" mesajı atarak, hedefine aldıkları vatandaşın dikkatini dağıtıyor. Gelen mesajdaki linke tıkladığınız anda ise rehberiniz kopyalanıyor ve listenizdeki bütün kişilere tek tek mesaj atılıyor. Banka ve kişisel bilgileriniz ele geçiriliyor, o bilgiler ise adınıza kredi çekmek için kullanılıyor.