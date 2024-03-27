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Dolandırıcıların son oyunu 'pes' dedirtti! 'İsviçre bankası' yalanıyla dolandırdılar: Mağdurların mal varlığını ipotek ettirip almışlar

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#Dolandırıcılık#İsviçre Bankası#Kredi
Dolandırıcıların son oyunu pes dedirtti İsviçre bankası yalanıyla dolandırdılar: Mağdurların mal varlığını ipotek ettirip almışlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 13:40

İstanbul’da İsviçre bankası olan Credıd Suıss Bank'tan kredi sağlayacağı vaadiyle ihtiyacı olanların mal varlıklarını ipotek ettirip, sonra bu mal varlıklarını 3. kişiler üzerinden başka bir firmaya devreden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden iş insanı olarak tanınan Moiz Mitrani’nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen “Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurma, Yönetmek Veya Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik" suçları kapsamında çok sayıda kişiyi dolandıran şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Dolandırıcıların son oyunu pes dedirtti İsviçre bankası yalanıyla dolandırdılar: Mağdurların mal varlığını ipotek ettirip almışlar

Yapılan çalışmalarda Moiz Mitrani ve beraberindeki bazı kişilerin mali sıkıntıları olan kişilere İsviçre bankası olan (La) Credıd Suıss Bank isimli bankadan kredi sağlayacağı vaadi verdiği, bu kişilere ait mal varlıklarını da ipotek ettirdiğini tespit etti.

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Dolandırıcıların son oyunu pes dedirtti İsviçre bankası yalanıyla dolandırdılar: Mağdurların mal varlığını ipotek ettirip almışlar

Mitrani’nin ipotek konulan mal varlıklarını daha sonra 3. kişiler üzerinden eşine ait firmalar üzerine devrettirdiği, mağdurlara ait bir firmaya el koyarak 60 milyon lira zarara uğrattığı, el koyduğu firmaya borcu olan diğer firmalara da tehdit ile zorla senet imzalatarak taşınmazlarına el koydukları belirlendi.

Dolandırıcıların son oyunu pes dedirtti İsviçre bankası yalanıyla dolandırdılar: Mağdurların mal varlığını ipotek ettirip almışlar

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mitrani ile birlikte hareket eden 15 şüpheliye İstanbul ve Kırklareli’nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet havalı tüfek, 1 adet kılıç, 610 adet fişek, 30 adet fişek, 9 adet fişek, 11 adet kurusıkı fişek, 50 adet çeşitli markalara ait kol saati, 1 adet altın çakmak, 1 adet pos cihazı, 1 adet ajanda, 3 adet para makbuzu, 1 adet sipariş sözleşmesi, 4 adet çek görüntüsü ve 9 sayfa kıymet takdir raporu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7’si emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturma savcısının talimatı ile serbest bırakılırken, 8 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i adli şartıyla serbest kalırken Mitrani ile birlikte toplam 3 kişi ise tutuklandı.

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Dolandırıcıların son oyunu pes dedirtti İsviçre bankası yalanıyla dolandırdılar: Mağdurların mal varlığını ipotek ettirip almışlar

Dolandırıcıların son oyunu pes dedirtti İsviçre bankası yalanıyla dolandırdılar: Mağdurların mal varlığını ipotek ettirip almışlar

 

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#Dolandırıcılık#İsviçre Bankası#Kredi

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