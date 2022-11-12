Dolandırıcıların ‘hac’ oyunu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2020’den beri koordineli yürütülen soruşturma kapsamında hac ve umre hizmeti sunan bazı seyahat firmalarının hac ibadetinde haksız kontenjan elde etme adına kişilerin bilgisi dışında kimlik bilgilerini kullanarak sahte hacı kaydı oluşturdukları tespit edildi. İddiaya göre, seyahat firmaları kurada ismi çıkanlar adına sahte feragat dilekçeleri düzenleyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yedek listede bulunan hacıları zorunlu olarak elde ettikleri kontenjana aktarmalarını talep ettiler. Kendilerine yönlendirilen hacı adaylarından ise fahiş fiyatlar istendi.

DİYANET PERSONELİ DE VAR

İddiaya göre, sahte kayıtlar diyanet personeliyle irtibatlı şekilde yapılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı soruşturmada, hacı adaylarına ait kimlik bilgilerinin müftülük çalışanlarınca şirketlere sızdırıldığı, okuma yazma bilmeyen kişiler adına ıslak imzalar, sahte dilekçeler hazırlandığı ortaya çıktı. Hakkında ıslak imzalı sahte dilekçe yazılan 112 kişinin müşteki olarak ifadesi alındı. Müşteki olarak ifadesi alınan şahıslar hac veya umre kaydından haberlerinin olmadığını ve imzaların kendilerine ait olmadığını beyan ettiler.

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Seyahat firması yetkilisi 14 kişi hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘özel belgede sahtecilik’ gibi suçlardan yakalama kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde 11 Kasım’da yapılan eşzamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.