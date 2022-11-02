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Doktorun evini kurşunladılar

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#İstanbul#Büyükçekmece#Mehmet Çetin Karcı
Doktorun evini kurşunladılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 16:00

İstanbul Büyükçekmece'de dün gece çocuk doktoru Mehmet Çetin Karcı'nın evi ve komşusunun otomobili kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Karcı, durumu komşularından öğrendi.

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Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan çocuk doktoru Mehmet Çetin Karcı'nın evine ve aynı mahallede oturan bir kişinin daha otomobiline gece saat 03.00 sıralarında silahla ateş açıldı. Saldırı sırasında evinde olmayan Karcı, durumu sabah komşularından öğrendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Karcı, "Komşular 'evin kurşunlanmış' diye geldiler. Geldim baktım böyle. Kurşunlanan araba komşunun. Onun arabası ve benim evimi kurşunlamışlar" dedi.

Ateş açılan otomobilin sahibinin akrabası Necla Yıldız ise "Gece 03.00'da oldu. Ne olduğunu sabah Kur'an kursunda öğrendik. Eniştemin arabası kurşunlanmış. Yaralı yok" diye konuştu.

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#İstanbul#Büyükçekmece#Mehmet Çetin Karcı

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