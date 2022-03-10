Doktora kalkan el yanacak

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KAMUOYUNUN merakla beklediği teklifin TBMM’ye verilmesi aşamasına gelindi. İki düzenlemenin birlikte yapılması kararı nedeniyle bazı rötuşlar yapıldığı öğrenildi. Son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Adalet Komisyonu üyeleriyle bir araya gelerek, paket hakkında değerlendirmede bulundu. Hazırlanan teklifte yer alacak başlıca düzenlemeler şöyle:

TUTUKLU YARGILAMA

Sağlık çalışanlarına şiddet suçu katalog suç kapsamına alınıyor. Cezanın alt sınırı da arttırılıyor. Sağlıkta şiddet suçu işleyenler katalog suç kapsamında olacağı için tutuklu yargılama olacak.

Doktorlara karşı açılan tazminat davalarına da önlem geliyor. Buna göre, Sağlık Bakanlığı’nda bir kurul oluşturulacak. Doktorun kusuru olup olmadığına bu kurul karar verecek. Eğer doktor kusurlu değilse, tazminat doktora rücu etmeyecek.

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NİTELİKLİ SUÇ

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Kadına yönelik işlenecek her türlü şiddet ‘nitelikli suç’ sayılacak. Katalog suç sayılacağı için tutuklama olacak. Öldürme ve yaralama kadına karşı olursa nitelikli suç sayılacak.

İyi hal indirimi konusu sadece kadına karşı olan şiddette değil, genel olarak değişecek. İyi hal indirimine giren cezaların kapsamı daraltılacak. İyi hal indirimi uygulanıyorsa, bunun gerekçesi açıkça belirtilecek.

Israrlı takip TCK kapsamında ilk kez suç sayılacak. Eski eş, sevgili veya herhangi biri tarafından yoğun biçimde izlenmek, takip edilmek, korku uyandırmak, gözdağı vermek suç sayılacak.

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için, kasten öldürme cezası müebbetten, ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarılacak. Kasten yaralama cezasının alt sınırı 4 aydan 6 ay hapse yükselecek. İşkence cezası 3-12 yıl iken, 8-15 yıl hapis olacak. Eziyetin cezası 2-5 yıldan 3-8 yıl hapse çıkacak.

Tehdit suçunun eşe veya boşanılan eşe karşı işlenmesi halinde verilecek cezanın alt sınırı 6 aydan 9 ay hapse çıkarılacak.

‘İYİ HAL’E BİR İTİRAZ

Toplantıda bazı düzenlemelerin anayasa aykırı olabileceği, iyi hal konusunun sınırlandırılmasının normal olduğu ancak, bunun tamamen ortadan kaldırılmaması gerektiği dile getirildi. Komisyon üyelerinin, mahkemeyi etkilemenin savunmanın bir parçası olduğu, tamamen ortadan kaldırılmaması gerektiğini söyledikleri öğrenildi.