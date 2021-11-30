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Doktor İrem’in kahreden ölümü

#İrem Büşra Üngül#Kedi#Doktor
Doktor İrem’in kahreden ölümü

Aile sağlığı merkezinde görevli doktor İrem Büşra Üngül, ailesini ziyarete gittiği İstanbul’da balkona kaçan kedisini almak isterken 5’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan aile hekimi İrem Büşra Üngül (27), hafta sonu izninde İstanbul Bostancı’da bulunan ailesini ziyarete gitti. Cumartesi akşamı, Dr. Üngül’ün ‘Faik’ adını verdiği erkek kedisi balkona kaçtı. Balkona çıkıp kedisini almaya çalışan Üngül, bir anda dengesini kaybedip 5’inci kattan düştü. Aile büyük panik yaşarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi, genç doktorun yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberle yakınları gözyaşına boğuldu. Dr. İrem Büşra Üngül’ün cenazesi, dün memleketi Hayrabolu’da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

MÜDÜRLÜKTEN TAZİYE MESAJI

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü de doktor Üngül’ün ölümü nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Mesajda, “Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi’nde hekim olarak görevini ifa eden sağlık ailemizin değerli üyesi ve kıymetli meslektaşımız İrem Büşra Üngül, cumartesi gecesi İstanbul’da bulunduğu evin balkonundan düşerek vefat etmiştir. 1994 yılında Tekirdağ’da doğan, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2019 yılında mezun olan meslektaşımız, bu tarihten itibaren Hayrabolu ilçemizde Toplum Sağlığı Merkezi, Saka Hüseyin Aile sağlığı Merkezi ve Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yaparak değerli hizmetlerde bulunmuştur. Meslektaşımızın ölüm haberi sağlık camiamızı derin üzüntüye boğmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine sevenlerine ve sağlık ailemize sabırlar dileriz” denildi.

'TEK TEK HASTALARINI ARARDI'

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Cenaze töreninde Üngül’ün annesi Rahmiye Üngül, “İrem, güzel kızım bak ben geldim. Canım yavrum, güzel kızım” diyerek gözyaşı döküp kızının tabutunu öptü. Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürü Denizhan Türkmen, Doktor İrem Büşra Üngül’ün iyi bir hekim olduğunu belirterek, “Kendisi çok iyi, çok saygılı bir insandı. Pandemi sürecinde hafta içi, hafta sonu koronavirüslü hastalarını hiç ihmal etmeden 7/24 ilgilenir devamlı arardı. Hayvansever biriydi. Kendisinin de kedileri vardı. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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#İrem Büşra Üngül#Kedi#Doktor

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