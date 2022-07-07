Doğurganlık hızı düşüyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Dünya Nüfus Günü Bülteni yayımladı. Birleşmiş Milletler (BM) nüfus tahminlerine göre, 2021 yılı için dünya nüfusu 7 milyar 874 milyon 965 bin 732 kişi. En fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 444 milyon 216 bin 102 kişi ile Çin olurken, Çin’i 1 milyar 393 milyon 409 bin 33 kişi ile Hindistan, 332 milyon 915 bin 74 kişi ile ABD izledi. 3 ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 40.3’ünü oluşturdu.

NÜFUSTA 18’İNCİYİZ

Türkiye 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 nüfusu ile 195 ülke arasında 18’inci sırada yer aldı. Böylece dünya nüfusunun yüzde 1.1’ini oluşturdu. Bu rakam 83 milyon 384 bin 680 milyon ile, geçen yıl 235 ülke arasında 19’uncu olarak açıklanmıştı.

Dünya doğurganlık oranı 2.42 olarak açıklanan bültende, Türkiye 1.70 ile gerilerde kaldı. Türkiye’de toplam doğurganlık hızı 2001’de 2.38, 2019’da 1.88, 2020’de 1.76 olmuştu. Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke 1.85 çocuk ile Fransa oldu. Doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke ise 1.26 ile Yunanistan.

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YİNE DE AB’DEN YÜKSEK

Türkiye’deki çocuk nüfus oranının yüzde 26.9 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında, ancak Avrupa’nın üstünde olduğu görüldü. Genç nüfus oranında dünya ortalaması 2021 yılında yüzde 15.4 iken, Türkiye genç nüfus oranı yüzde 15.3 ile dünya ortalamasının yine altında yer aldı. Ancak bu oran, AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek.

EN YAŞLI JAPONYA

2021 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülke yüzde 28.7 ile Japonya. Bu ülkeyi yüzde 23.6 ile İtalya ve yüzde 23.1 ile Portekiz izliyor. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 1.4 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 1.9 ile Katar ve yüzde 2 ile Uganda.

Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması 2021 yılında yüzde 9.6 oldu. Türkiye, yaşlı nüfus oranı yüzde 9.7 ile artık dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde.

YAŞAM SÜRESİ UZUYOR

2020-2025 dönemi için doğuşta beklenen yaşam süresi dünya genelinde 73.2 yıl. Bu süre erkekler için 70.8 yıl, kadınlar için 75.6 yıl. Türkiye’de ise erkekler için beklenen yaşam süresinin ortalama 75.6 yıl, kadınlarda ise 81.2 yıl olduğu görüldü. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke 82.4 yılla İsviçre, kadınlarda ise 88.1 yılla Japonya oldu.

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DÜNYANIN YÜZDE 30’U ÇOCUK

Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke yüzde 56.4 ile Nijer oldu. Bu ülkeyi yüzde 53.8 ile Mali ve yüzde 53.2 ile Çad izledi. Oranın en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 14.9 ile Singapur, yüzde 15 ile Japonya ve Güney Kore, yüzde 15.7 ile İtalya. Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması 2021 yılında yüzde 30 oldu.