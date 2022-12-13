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Doğum günü partisi faciayla bitti! Reklam yazarı Erdi Erden ölü bulundu

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#İstanbul#Levent#Reklam Ajansı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 10:24

İstanbul Levent’te bir çalışanın doğum günü nedeniyle reklam ajansında toplanan 15 kişilik grup parti düzenledi. Gecenin sonunda kendini kötü hissettiği için eve gidemeyeceğini söyleyen reklam yazarı Erdi Erden (32), geceyi geçirdiği ajansta ertesi gün ölü bulundu. Polis gencin çantasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, masada ise çok sayıda boş alkol şişesi buldu. Yakınlarının yasa boğulduğu olayla ilgili polis, geniş çaplı çalışma başlattı.

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Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Levent’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşadığı Maltepe'deki evinden çıkan Erdi Erden, kuzeni Gökhan A.’nın sahibi olduğu ve kendisinin de çalıştığı reklam ajansına geldi.

Burada ajansın bir çalışanının doğum günü nedeniyle toplanan yaklaşık 15 kişilik grup, parti düzenledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden ve uyuşturucu madde de kullanıldığı iddia edilen parti sonrası grup, ajanstan ayrılarak evlerine gitti. Ancak Erdi Erden, kuzeni Gökhan A.’ya kendini kötü hissettiği için eve gidemeyeceğini ve ajansta kalacağını söyledi.

Doğum günü partisi faciayla bitti Reklam yazarı Erdi Erden ölü bulundu

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Bunun üzerine Gökhan A. ajanstan ayrılarak evine giderken, Erden ise geceyi ajansta geçirdi. Partinin ertesi günü Erdi Erden’den haber alamayan yakınları, kuzeni Gökhan A.’yı aradı. Kuzeni de cep telefonundan Erden’e ulaşamaması üzerine sahibi olduğu reklam ajansına gitti. İçeriye giren Gökhan A., Erden’i hareketsiz halde buldu.

Doğum günü partisi faciayla bitti Reklam yazarı Erdi Erden ölü bulundu

Erden’in kendine gelmemesi üzerine Gökhan A. sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, gencin cesedi üzerinde ve ajansta bir süre inceleme yaptı.

Doğum günü partisi faciayla bitti Reklam yazarı Erdi Erden ölü bulundu

POLİS GENCİN ÇANTASINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİ

Partinin yapıldığı masada çok sayıda boş alkol şişesi görülürken, Erden’in çantasında ise 2 adet içime hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından alkol şişeleri ve uyuşturucu maddelere el konulurken, gencin cansız bedeni ise cenaze aracıyla Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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Doğum günü partisi faciayla bitti Reklam yazarı Erdi Erden ölü bulundu

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİASI

Gencin bedeni üzerinde yapılan ön otopsi incelemesinde, yüksek dozda alkol aldığı ve uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

İncelemelerin ardından baba Hüseyin Erden’e teslim edilen Erdi Erden’in cenazesi Maltepe Zümrütevler Mahallesi’ndeki Halil İbrahim Camii’ne götürüldü. Erden’in cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Doğum günü partisi faciayla bitti Reklam yazarı Erdi Erden ölü bulundu

Reklam yazarlığı yaptığı öğrenilen gencin 2013 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun olduğu ve birçok reklam filmi yaptığı bilgisine ulaşıldı.

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#İstanbul#Levent#Reklam Ajansı

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