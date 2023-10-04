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Doğu Karadeniz'in zirvelerine kar yağdı

Güncelleme Tarihi:

#Doğu Karadeniz#Rize#Kar Yağışı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 10:06

Doğu Karadeniz Bölgesi ve Rize'nin en yüksek yaylalarından olan 2 bin 700 rakımdaki Avusor Yaylası beyaza büründü.

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde yer alan Avusor Yaylası’nda dün öğleden bu yana hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte başlayan kar yağışı sonrası yayla beyaza büründü.

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde, 2 bin 700 metre yükseklikte yer alan Avusor Yaylası, kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi. Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğü Avusor Yaylası’nda kar kalınlığı 2-8 cm arasında değişiyor.

Yaylacılar koyunları ile birlikte düşen kar yağışının ardından dönüş hazırlıklarına da başladı.

Doğu Karadenizin zirvelerine kar yağdı

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#Doğu Karadeniz#Rize#Kar Yağışı

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