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Doğu Karadeniz'de 4 ilde yoğun kar yağışı: 367 köy yolu kapandı

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#Doğu Karadeniz#Kar Yağışı#Kapalı Yollar
Doğu Karadenizde 4 ilde yoğun kar yağışı: 367 köy yolu kapandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 12:30

Doğu Karadeniz'de Artvin, Gümüşhane, Giresun ve Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 367 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Artvin’de 137, Gümüşhane’de 101, Giresun’da 65, Rize’de 64 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık verildi.

Yağışlı havanın devam edeceği bildirilirken, ekipler, özellikle yaşlı, hasta, engelli ve gebelerin evlerine giden yolları ise sürekli ulaşıma açık tutuyor.

 

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#Doğu Karadeniz#Kar Yağışı#Kapalı Yollar

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