Doğu Ekspresi seferlere başlıyor: Kars yolcusu kalmasın...

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 15 Aralık’ta yeniden seyahat tutkunlarıyla buluşacağını duyurdu ve şu bilgileri verdi: “Trenler Ankara’dan çarşamba, cuma; Kars’tan cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Ankara’dan saat 15.55’te, Kars’tan 22.20’de kalkacak olan Turistik Doğu Ekspresi’nin, sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirleniyor. Tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.

31 SAATTE 1.300 KM

1.300 kilometrelik Ankara-Kars parkuru 31 saat 40 dakika, Kars-Ankara parkuru da 32 saat 37 dakikada tamamlanıyor. Yolcular farklı lezzetleri tadarken, tarihi ve kültürel değerleri görme imkânına kavuşuyor. Turistik Doğu Ekspresi sadece Kars’ın değil, güzergâhında bulunan Sivas, Erzurum ve Erzincan’ın keşfedilmesi için de fırsatlar sunuyor. Seyahat severler, tarihi zenginliğin yanında gastronomik zenginliğe de şahitlik etme fırsatı yakalıyor.”

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DÜNYANIN EN GÜZEL 4 ROTASINDAN BİRİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık A.Ş. işbirliğinde, turizme katkı amacıyla hayata geçirilen ve ilk seferini 29 Mayıs 2019’da yapan Doğu Ekpresi, pandemi nedeniyle kapandığı 2020 yılı Mart ortasına kadar 37 bin yolcuya hizmet verdi. Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kars güzergâhının seyahat yazarları tarafından dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri seçildiğini anımsattı.