Doğayı yeniden keşfetmemiz gerekiyor

Kemal Kılıçdaroğlu TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ile videokonferans yöntemiyle görüştü. Toplantıda Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca eşlik etti. TEMA yöneticileri toplantıda madencilik mevzuatı ve Kaz Dağları’ndaki madencilikle ilgili sunum yaptı. Kılıçdaroğlu toplantıda şunları söyledi:

“Değişik bölgelere gittiğim zaman, çevre örgütleriyle ayrı toplantılar yapıyoruz. Bu konuda en güçlü örgütün TEMA olduğunu biz de kabul ediyoruz, onlar da kabul ediyor. Sadece Türkiye’de değil dünyada da saygınlığı var. Tarımı biz Türkiye’nin en temel stratejik sektörlerinden biri olarak görüyoruz. Tarıma özel bir ağırlık özel bir önem vermek gerekiyor. Tarım bileşenleriyle de bir toplantı yaptık, onların da düşüncelerini aldık. Koronavirüs salgını dolayısıyla da doğayı bir daha umarım halkımız keşfetmiş olur. Çünkü evde kaldığımız zaman ağaç, park göremiyoruz. Dolayısıyla bizim doğanın ne kadar güzel olduğunu aslında evde kalarak belki biraz yaşamı sorgulayarak yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Mahallemizdeki ağacı, bizim dışımızdaki diğer canlıları, havanın güzelliğini bir şekliyle yeniden keşfetmek gerekiyor.”