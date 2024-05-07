Doğanın özgür kanatları için 'fark et' sergisi

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Kuş gözlemcisi Onur Salkım'ın 'Fark et: Doğanın özgür kanatları' isimli fotoğraf sergisi nisan ayında İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi'nde (İKÜSAG) sanatsever ve doğaseverlerin beğenisine sunuldu. 29 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek olan sergide, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli noktalarında doğal ortamlarında çekilmiş 30 fotoğraf ve bilgilendirme notu bulunuyor. Salkım'ın objektifinden çekilmiş fotoğrafların yanında doğal yaşamdan kesitlerin bulunduğu bir video da yer alıyor. Sergide kentleşme, tarım ve avcılık gibi konularda verilen sosyal mesajlar dikkati çekiyor.

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Serginin küratörü seramik sanatçısı Nur Salkım'ın hazırladığı uygulamalarla kuşların yaşadığı çeşitli doğal ortamların aktarıldığı sergide bulunan fotoğraflarla bir araya gelen bu uygulamalar, kuşların yaşam alanlarını daha yakından tanımak isteyen ziyaretçilere farklı bir bakış açısı sunuyor.

Onur Salkım, aynı dünyayı paylaştığımız eşsiz güzelliklere dikkati çekmek ve onların yaşam alanlarının önemini vurgulamak istediklerini belirterek, sergiyle ilgili şunları söyledi:

"Her yıl milyarlarca göçmen kuş mevsimlerle değişen zamanın döngüsüne kanat çırparken, kimi yanı başımızda bir parkta kimi evimizin, iş yerimizin bahçesinde, kimi ise gözden uzak açık tarım arazilerinde kendine kışı/yazı geçireceği bir yer aramaktadır. Ülkemiz coğrafi konumu itibarıyla kuşlar için önemli bir göç rotası üstünde yer almakta ve bugüne kadar kayıt altına alınmış yerleşik ve göçmen toplam 500 farklı türe ev sahipliği yapmaktadır. Küresel ısınma ve kentleşmenin baskısı altında yaşam alanları günden güne daralan bu özgür ruhlar her şeye rağmen yaşam mücadelesini istikrarla sürdürmekte. Peki bizler yanı başımızdan gelip geçen bu güzelliklerin ne kadar farkındayız?"