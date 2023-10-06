Doğalgaz kasıtlı patlatılmış

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İstanbul Şirinevler’de 28 Eylül’de 6 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana gelen patlamada Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanmıştı. İstanbul İtfaiyesi’nin patlamayla ilgili hazırladığı rapor tamamlandı. Patlamaya ocağa bağlı doğalgaz hortumunun kasıtlı olarak kesici aletle kesilmesinin neden olduğu belirtildi. Rapora göre; itfaiye ekipleri, dairede yaptıkları incelemede elektrik şalterinin açık olduğunu belirlerken tesisatta elektrik kaynaklı yanmaya rastlamadı. Bina ve doğalgaz tesisatı üzerinde yapılan araştırmada ise, tesisat üzerinde herhangi bir risk teşkil edecek olumsuzluğa da rastlanılmadı. Ancak daire girişine göre sağ tarafta bulunan mutfak dahilindeki doğalgaz vanasının açık pozisyonda, bu vanaya bağlı fleksi hortumunun kopuk olduğu tespit edildi. Patlamanın etkisiyle sokağa düşen ocak üzerinde yapılan incelemede ise ocak beklerinden iki tanesinin açık olduğu ve ocağa bağlı fleksi hortumunun üzerinde kesici alete bağlı kesiler olduğu belirlendi.

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KESİCİ ALETLE KESİLMİŞ

Tüm tespitler sonucu oluşturulan raporda, “Mutfak dahilinde bulunan ocağa bağlı fleksi hortum olarak tabir edilen gaz bağlantı hortumunun herhangi bir kesici alet kullanılarak kasıtlı olarak kesilmesi neticesi ile bu hortumdan ortama sızan gazın alt üst patlama limiti aralığına ulaşması sonucu herhangi bir açık ateş kaynağı ile (kibrit, çakmak alevi, elektrik kontağı, statik elektriklenme vb) temas ederek parlamasıyla yangın başlangıcının meydana geldiği, patlamaya bağlı basınç etkisiyle dairenin beden duvarlarının yıkılarak bina dahilinde ve cadde üzerindeki yapılarda ağır tahribat oluşturduğu görülmüş olup patlamanın etkisiyle yangının 9 numaralı daireye sıçradığı kanaatine varılmıştır” denildi.

İtfaiyenin bu tespitinin ardından polis ekipleri patlamaya neden olan kişi ya da kişileri bulmak için araştırma başlattı.