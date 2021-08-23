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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.08.2021 - 20:42 | Son Güncelleme:

Doğal kaynak suyu diye kuyu suyu sattılar

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Şile'de mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen su dolum tesisi mühürlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimde, Ulupelit mevkisindeki ormanlık alanda kuyu suyunun, su varilleri ve borularla su dolum tesisine uzatıldığı belirlendi.

C. B. ile M. T.'ye ait olduğu öğrenilen tesiste yapılan incelemede, kuyu suyunun arıtılarak kullanıldığı, su dolum tesisinin mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kuyu ve su dolum tesisi mühürlenerek faaliyetine son verildi, damacanadaki sudan da örnek alındı.

Doğal kaynak suyu diye kuyu suyu sattılar

İBB'ye ait Hamidiye Su firmasına taşeron olarak dolum yapan şirketin, Şile'deki doğal kaynaklardan su aldığı, kaynak suları yetmeyince kuyu suyunu kullanmaya başladığı ileri sürüldü.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Hamidiye Su’nun tüm kaynakları düzenli olarak analiz edilmektedir. Bazı basın organlarında yazılanın aksine, bir yıl süreyle su tedariği yapılan Kemer Su İşletmeleri Ltd. Şti. de hem Valilik hem de Sağlık Bakanlığı tarafından tescillidir ve düzenli olarak denetlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Doğal kaynak suyu diye kuyu suyu sattılar

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