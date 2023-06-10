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Doğal gaz hattı çalışmalarında Roma dönemine ait sütunlu yol ile su yolu bulundu

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#Bartın#Amasra#Tarihi Kalıntı
Doğal gaz hattı çalışmalarında Roma dönemine ait sütunlu yol ile su yolu bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 12:03

Bartın'ın Amasra ilçesinde, doğal gaz hattı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen sütunlu bir yol ile su yolu bulundu.

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İlçede 9 Mayıs’ta ​Kum ile Kaleşah mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik kısımda, doğal gaz hattı için çalışma başlatıldı. Kum Mahallesi'nde 700 metre boyunca boru hattı yerleştiren ekipler, Cumhuriyet Caddesi'ne geldiğinde sütunlu bir yol ile su yoluna rastladı. Kazı çalışmalarında bulunan Amasra Müze Müdürlüğü arkeologları çalışmalara ara verilmesine karar verdi.

Tarihi kalıntıların Roma dönemine ait olduğu düşünülürken, kazı esnasında bulunan kerpiç tuğlalar ve diğer kaideler Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Amasra Müze Müdürlüğü'nün bilgi verdiği Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan uzman ekipler gelerek incelemelerde bulundu. Kurul, 19 Haziran’da yapacağı toplantı sonrasında kararını açıklayacak. Kurulun izin vermesi halinde çalışmanın ara verildiği bölgeden Kaleşah Mahallesi'ne kadar, 800 metre daha doğal gaz boru hattı yerleştirilecek.

Doğal gaz hattı çalışmalarında Roma dönemine ait sütunlu yol ile su yolu bulundu

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Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan arkeologların inceleme yaptığını söyleyen Amasra Belediye Başkanı Başkan Recai Çakır, “Arkeologlar bize de doğal gaz hattı için alternatif bir güzergah söyledi. Kurul üyesi hocalarımızın da katılımıyla alternatif güzergahlar değerlendirilerek, çalışma devam edecek. Şimdi kurulun kararına göre tarihi eserimize de zarar vermeden, buranının tam zeminin bularak altından geçmeyi planlıyoruz veya alternatif güzergahtan devam edeceğiz” dedi.

Doğal gaz hattı çalışmalarında Roma dönemine ait sütunlu yol ile su yolu bulundu

Mahallede yaşayan Muhammet Başoğlu, “İlçemizin tamamında tarihi eserler bulunduğu için doğal gaz çalışmalarında birtakım eserler çıktığını duyduk. Çalışmaların ara verildiğini biliyoruz. Tarihi eserin ne olduğunu tam olarak biliyoruz. İnşallah verilecek karardan sonra her şey usulüne uygun devam eder” diye konuştu.

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Mahalleliden İsmail Ünal ise “Mahallemizde doğal gaz çalışması yapılıyordu, burada bir tarihi eser çıkmış, şimdi burayı incelemek için çalışma durdurulmuş, biz de ne olduğunu bilmiyoruz. İnşallah doğalgaz çalışması da devam eder” ifadelerini kullandı.

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#Bartın#Amasra#Tarihi Kalıntı

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