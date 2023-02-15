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Doç. Dr. Bayık: Deprem 3,8 metre kaymaya sebep oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Deprem#Fay Hattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 11:02

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Çağlar Bayık, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerle fay hattının geçtiği Osmaniye- Kahramanmaraş- Malatya hattının güneybatı yönünde 1,1 metre, Hatay- Gaziantep bölgesinin ise kuzeydoğu yönüne 2,7 metre kaydığını söyledi. Bayık, “Fay hattının üstte kalan kısmı güneybatıya doğru, altta kalan kısım ise tam tersi hareket ediyor. Fayın altında kalan bölgede 2,7 metre kuzeydoğuya hareket varken, fayın üstünde kalan bölgede 1,1 metre güneybatıya bir hareket var. 3,8, hatalarla birlikte 4 metreyi bulduğunu söyleyebiliriz” dedi.

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin yer kabuğunda oluşturduğu etkiyi radar uydu görüntüleri üzerinde çalışan Doç. Dr. Çağlar Bayık, oluşan deformasyonu (bozulma) belirledi. Deprem olmadan önceki ve depremden sonraki görüntülerle uzaklıkları ölçerek yeryüzündeki değişiklikleri belirleyen Doç. Dr. Bayık, “Depremden önceki ve sonraki görüntülerin faz ölçümlerini yaparak aralarındaki uzaklık değişimini elde ettik. Depremdeki etkileri şöyle söyleyebiliriz; sıcaktan soğuğa geçiş çizgisi belirmekte. Burada fayın kırılma çizgisi olarak belirledik. Yaklaşık olarak 3,8- 4 metre civarında bir yer yüzeyi değiştirmesi olduğunu söyleyebiliriz. Sol yanal atımlı bir fay olduğu için kuzey bölümlerinin güneybatıya, fayın altında kalan bölgelerin ise kuzeydoğu yönünde hareket ettiğini görmekteyiz” dedi.

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Fay hattının üstte kalan kısmının güneybatıya, altta kalan kısmının ise kuzeydoğuya doğru hareket ettiğini ifade eden Doç. Dr. Bayık, “Tam rakamları vermek gerekirse fayın altında kalan bölgede 2,7 metre kuzeydoğuya hareket varken, fayın üstünde kalan bölgede 1,1 metre güneybatıya bir hareket var. 3,8, hatalarla birlikte 4 metreyi bulduğunu söyleyebiliriz. Altta kalan kısım daha fazla hareket etmiş. Gaziantep ve Kilis’te olan genel tabaka kuzeydoğuya hareket etmiş ama Malatya, Kahramanmaraş ve Osmaniye güneybatıya doğru hareketini gerçekleştiriyor. Arap levhası, Van- Diyarbakır üzerine bir hareket yapıyor. Kahramanmaraş ile Gaziantep arasında birbirinden uzaklaşma var” diye konuştu.

Doç. Dr. Bayık: Deprem 3,8 metre kaymaya sebep oldu

"İKİ BÖLGE ARASI DÜŞEYDE 1 METRE FARK OLUŞTU"

Depremden en fazla Hatay bölgesinin etkilendiğini ifade eden Doç. Dr. Bayık, şöyle konuştu:

“Bu da zemin yapısıyla ilgili bir durum. Fayın kuzeyinde kalan illere genel olarak baktığımızda Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın güneybatıya yaptığı hareket çok bariz belli. Diğer iller de kuzeybatıya hareket ediyor. Bu tür fayların özelliği yatay hareketlerin fazla olması ama düşey hareketler de olabiliyor. Fayın bir bıçak gibi kestiğini düşünürsek üst tarafta kalan kısımlar 1,5- 2 metre arası yükselme gösterirken, Antep ve Kilis tarafı da yarım metre yükselme göstermiştir. Yani aralarında 1 metreye yakın düşeyde bir fark ortaya çıkmıştır.”

Doç. Dr. Bayık: Deprem 3,8 metre kaymaya sebep oldu

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#Kahramanmaraş#Deprem#Fay Hattı

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