Diyet ürünlerinde aspartam tehlikesi: Tatlı yemeyenlere tatsız haber

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Kilolarından ve fazla yağlarından kurtulmak için çareyi diyet ürünlerinde arayanlara uzmanından tavsiye geldi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertan Cevizci, başta kadınlar olmak üzere diyet ürünleriyle beslenenlere Hürriyet aracılığıyla ‘aspartam’ uyarısında bulundu:

200 KAT FAZLA

“Bir çok kişi diyet ürünler ile beslenmeye başladı. Çünkü tüm dünyada diyet ürünler normal beslenme ve içeceklere göre daha sağlıklı ürünler olarak pazarlandı. Yapay tatlandırıcılar arasında dünyada en fazla kullanılan katkı maddesi ise aspartamdır. aspartam, aspartik asit ve fenilalaninden oluşuyor. Normal şekerden 200 kat tatlı olduğu için yaygın bir şekilde kullanılıyor. Aspartik asit vücuda girdiğinde vücut tarafından değişime uğratılarakmetanole dönüşüyor ve toksik etki yaparak vücuda belli miktarların üzerinde zarar veriyor. Bu nedenle aspartam içeren ürünleri dikkatli ve kontrollü kullanmak gerekiyor.

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KALBE DE BEYNE DE ZARAR

Kanserojen kabul edilen aspartamın, kalp damar hastalıklarına, beyin fonksiyonlarında bozulmaya, insülin direncini artırarak şeker hastalığına sebep olduğuna dair araştırmalar mevcut. Tüm bu nedenlerle fazla kilo almamak ya da zayıflamak amacıyla bu ürünleri kullanan insanların dikkatli olması ve doktora giderek kontrollerini yaptırması gerekiyor.”

SEPETE ATTIKLARINIZ MASUM DEĞİL

- Yapay tatlandırıcılar ile yapılan içecekler ve yiyecekler ise şöyle:

- Diyet içecekler

- Mısır gevreği

- Meyveli yoğurt

- Meyveli süt

- Diyet kola

- Soğuk çay

- Sakız

- Şekerlemeler

- Çikolata

- tatlı soslar

- Hazır kek ve tatlılar

- Paket dondurmalar