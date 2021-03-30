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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 12:05 | Son Güncelleme:

Diyarbakırlı 2 arkadaş, bisikletle Türkiye turuna çıktı

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Diyarbakırlı 2 arkadaş, bisikletle Türkiye turuna çıktı

DİYARBAKIR'da, sağlıklı yaşam ve bisiklet sporuna dikkat çekmek isteyen Osman Başak (27) ile Süleyman Aydın (19), 6 ay boyunca pedal çevirip, Türkiye'nin yarısını bisikletle gezerek şehirleri ve ilçeleri dolaşacak. İki arkadaş yol boyunca sosyal medyadan da paylaşım yapacak.

Diyarbakırlı 2 arkadaş, bisikletle Türkiye turuna çıktı
Diyarbakır'da yaşayan Osman Başak ve Süleyman Aydın, uzun süredir yaptıkları antrenmanların ardından bisikletle 6 aylık Türkiye turuna çıkmaya karar verdi. Yol haritası çıkaran Başak ve Aydın sırasıyla Hatay'dan başlayarak, Adana, İzmir, İstanbul, Ankara, Ordu, Samsun, Erzincan'ın da yer aldığı 40 kenti dolaşacak. Başak ve Aydın, yol boyunca yaşadıkları o anları da ölümsüzleştirerek sosyal medyada paylaşacak.

'GENÇLERE ÖNCÜLÜK ETMEK İSTİYORUZ'

Osman Başak, 6 yıldır bisiklet sürdüğünü, sürekli şehir içi ve dışına turlar düzenlediklerini ancak en uzun turun bu olacağını söyledi. Başak, "Gençlere öncülük etmek istiyoruz. Sağlık için de pedal çevirmek istiyoruz. Gençler de imkan bulduğu zaman bunları yapsınlar. Sağlık Bakanlığı'ndan da ve Gençlik Spor Bakanlığı'ndan destek istiyoruz. Yapılması gereken bir şey bu aslında. 5 bin kilometreden fazla yol gideceğiz. Yolculuk boyunca çoğu şehirde bisiklet kulüpleri bizi ağırlayacak. Bize sponsor olan 3 iş insanı var" dedi.

'İNŞALLAH YOLDA GÜZEL ŞEYLERLE KARŞILAŞIRIZ'

Süleyman Aydın da küçüklüğünden bu yana bisiklet kullandığını ancak son 3-5 yıldır yoğunlaştığını dile getirdi. Aydın, "Şehir dışı turları yapıyorum. Çevre illere de gidiyorum. İlk defa böyle uzun bir tura çıkacağım. Elimizden geldiğince kendimizi hazırlıyoruz. Sporu herkese tanıtmak istiyoruz. Pedal çevirmek güzel bir şey. Bisiklet çevre dostudur. Doğamıza karşı da faydası var. İnşallah yolda güzel şeylerle karşılaşırız" diye konuştu.

Diyarbakırlı 2 arkadaş, bisikletle Türkiye turuna çıktı

 

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