Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 354 oldu

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1243 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 2014 yılında 19 yaşındayken çalışmak için gittiği İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kaçırılan Zahit için Erzurum’un Karayazı ilçesinden gelen kız kardeşi Dilan ve annesi Zekiye Polat ile 354’e çıktı. Dilan Polat, ağabeyine seslenerek, “Canım ağabeyim. Biz seni her şeyden çok seviyoruz; ne olur, dön gel. Ağabeyim 3 Kasım 2014’te İstanbul Esenyurt’ta çalışma vaadiyle HDP tarafından kaçırılarak dağa götürüldü. Hiçbir şekilde kendisinden haber alamadık. Her ne olursa olsun geri dön, biz seni almadan buradan gitmeyeceğiz” diye konuştu.

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Zekiye Polat ise oğluna geri dönmesi için çağrıda bulunarak, “Biz seni bekliyoruz. Kız kardeşlerine yazık. Baban hasta, kimsemiz yok; dön, gel artık” dedi.