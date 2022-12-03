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Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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#Diyarbakır#Zincirleme Kaza#Tır
Diyarbakırda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 14:55

Diyarbakır- Bingöl kara yolunda, TIR ile 2 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada Halit Çelik (23) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Bingöl yolunun 40'ıncı kilometrede meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen TIR ile iki otomobil çarpıştı. Kazada bir otomobil, hurdaya döndü. İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışanlar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan kontrolde Halit Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar R.K. ve B.Ç. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakırda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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#Diyarbakır#Zincirleme Kaza#Tır

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