Diyarbakır’da Yeşil Sol Parti 8, AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı

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Kentte, 1 milyon 143 bin 887 seçmen sandık başına gitti. İl Seçim Kurulu’nca bildirilen sonuçlarda Yeşil Sol Parti’nin aldığı yüzde 61.82 oy ile adayları Berdan Öztürk, Halide Türkoğlu, Osman Cengiz Çandar, Adalet Kaya, Serhat Eren, Sevilay Çelenk Özen, Mehmet Kamaç ve Ceylan Akça Cupolo milletvekili seçildi. AK Parti’nin aldığı yüzde 22.67 oy ile adayları Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman’ı milletvekili seçilirken, CHP’nin aldığı yüzde 7.87 oyla adayı Mustafa Sezgin Tanrıkulu milletvekili seçildi. Bu sonuçla CHP, 21 yıl aradan sonra Diyarbakır'dan milletvekili çıkarmış oldu.



YEŞİL SOL PARTİ’NİN ADAYLARI



Berdan Öztürk (43) Ağrı'nın Tutak ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Öztürk, Londra Üniversitesi'nde Uluslararası Tahkim ve Ticaret Hukuku üzerine Yüksek Lisans yaptı. 2011’de serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 7 Haziran 2015’te HDP’den Ağrı Milletvekili seçilen Öztürk, bekar olup İngilizce bilmektedir.

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Berdan Öztürk1980’de Diyarbakır’da doğan Halide Türkoğlu(43), Çınar Belediyesi’nde sosyolog olarak çalışırken KHK ile ihraç edildi. HDP PM üyesi olan Halide Türkoğlu ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla yargılandığı davadan 6 yıl 3 ay ceza almıştı.

Halide TürkoğluOsman Cengiz Çandar (75) 1948’de Ankara’da doğdu. Gazeteci ve köşe yazarı olan Çandar, çeşitli gazetelerde çalıştı. 1991-1993 yılları arasında Turgut Özal’ın danışmanlığını yaptı. Köşe yazarlığı yapan Çandar evli bir kız çocuğu babasıdır.

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Osman Cengiz ÇandarAdalet Kaya (46) 1977 yılında Kulp ilçesinde Diyarbakır’da doğdu. 1995’te Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü kazanarak 2000 yılında mezun oldu. Atanan Kaya, Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalıştı. Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde özel kalem müdürlüğü ve kadın komisyonlarında görev alan bir kız çocuğuna sahip.

Adalet KayaSerhat Eren (44) 1979 yılında Diyarbakır’da doğdu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Eren uzun süre Diyarbakır Barosu yönetim kurulu üyeliği yaptı. HDP Genel Merkezi’nde hukuk komisyonunda görev alan Eren evli iki çocuk babasıdır.

Serhat ErenSevilay Çelenk Özen (46), Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim üyesi iken barış imzacısı olması nedeniyle 6 Ocak 2017 tarihinde 679 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildi.

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Sevilay ÇelenkMehmet Kamaç, 1974 yılında Van’ın Çatak ilçesi’nde doğdu. Öğretmen olan Kamaç yaklaşık 5 yıldır merkezi Van’da bulunan İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA) Genel Başkanlığı’nı yapıyor. Kamaç, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mehmet KamaçCeylan Akça Cupolo, 1986 yılında Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde doğdu. 4 yıldır HDP Genel Merkezi’nde danışmanlık yapan Cupolo, evli ve bir çocuk sahibidir.

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Ceylan Akça CupoloMehmet Galip Ensarioğlu, 1 Ekim 1966'da Diyarbakır'da doğdu. Dicle Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari Programlar İşletme Bölümü’nü bitiren Ensarioğlu, TBMM 24. ve 26. Dönem Diyarbakır milletvekilliği yaptı. Ayrıca AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu. Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği (GÜNSİAD), Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği (DİSİAD), Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Federasyonu (DOĞUGÜNSİFED), Diyarbakır Kültür ve Sanat Vakfı (DKVS) ile Diyarbakır Sosyal ve Siyasal Araştırma Akademisinin (DİSSA) kuruculuğunu yaptı ve yönetim kurulları üyeliklerinde bulunan Ensarioğlu, 2 yıl süreyle Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını ve TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığını yürüttü. Kürtçe ve Zazaca bilen Ensarioğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Mehmet Galip EnsarioğluMehmet Sait Yaz, Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camii’de 30 yıl boyunca vaiz ve imam olarak görev yaptı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında verdiği vaazlarla beğeni topladı. Emeklilikten sonra kurduğu medrese ile dini eğitim faaliyetlerine devam eden Yaz, evli ve 5 çocuk sahibidir.

Mehmet Sait YazSuna Kepolu Ataman 1970 yılında Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde doğdu. Babası Mahmut Kepolu, Adalet Partisi ve Anavatan Partisi’nde 3 dönem milletvekilliği yaptı.

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Mehmet Sait YazMustafa Sezgin Tanrıkulu, 1963’te Diyarbakır ’ın Lice ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Tanrıkulu, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. İstanbul’da Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde de doktorasını tamamladı. 1985’te Diyarbakır’da serbest avukatlık yapmaya başlayan Tanrıkulu, 1986–2002 arasında Diyarbakır Barosu Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı, 2002–2008 arasında ise Diyarbakır Barosu Başkanlık görevini üstlendi. 1988 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’nin kuruculuğuna öncülük etti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucuları arasında yer aldı ve 1998’den itibaren Diyarbakır Temsilciliğini yaptı. 1997 yılında Robert Kennedy İnsan Hakları ödülüne layık görüldü. 2011’de CHP’den İstanbul milletvekili olarak Meclis’e girdi. 2015’te tekrar CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e girdi. 2018 Türkiye genel seçimlerinde yeniden CHP İstanbul milletvekili seçildi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde ise bu kez Diyarbakır'dan aday gösterilen Tanrıkulu, CHP’nin 21 yıl aradan sonra Diyarbakır’dan milletvekili çıkardığı isim oldu. Tanrıkulu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mustafa Sezgin Tanrıkulu