Diyarbakır’da yasadışı bahis çetesi çökertildi: 16 kişi gözaltında...

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 28 Ekim Günü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasadışı bahis çetesine yönelik KONTRA-ATAK operasyonu yapıldı. Yasadışı bahis siteleri üzerinden belirli bir komisyon karşılığında bahis oynatan bahis çetesi 3 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde çökertildi. Yapılan operasyon sonucunda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda, suça konu olabileceği değerlendirilen 15 telefon, 16 sim kart, 7 hard disk, 2 tablet ve 1 Flashbellek ele geçirildi. Binlerce kişiyi gerek borçla gerek nakit parayla yasadışı bahis sisteminin içerisine çeken şüpheliler ailelerin dağılmasına sebep oldu. Araştırmalar sonucu bahis parasını veremeyen vatandaşların aileleri ve kendilerinin tehdit edildiği, telefonlarının veya diğer değerli eşyalarının gasp edildiği öğrenildi.

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