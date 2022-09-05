Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da vücudunda kurşun yaraları olan ceset bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Ceset#Diyarbakır#Lice
Diyarbakırda vücudunda kurşun yaraları olan ceset bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 15:55

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde boş arazide bir çoban tarafından erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin vücudunda kurşun yaraları tespit edildi.

Haberin Devamı

İlçeye bağlı Yolçatı Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan bir çoban, sabah saatlerinde yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde yatan birini gördü. Çoban, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diyarbakırda vücudunda kurşun yaraları olan ceset bulundu

VÜCUDUNDA KURŞUN YARALARI TESPİT EDİLDİ

İlk incelemede ölen kişinin vücudunda kurşun yaraları tespit edildi. Ekipler cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceset#Diyarbakır#Lice

BAKMADAN GEÇME!

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger

BAKMADAN GEÇME!

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel
Mafyanın en korkulan babalarından biriydi Whitey Bulgerın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

Mafyanın en korkulan 'babalarından' biriydi! Whitey Bulger'ın film gibi hayatı yıllar sonra yeniden gündemde

#James Whitey Bulger