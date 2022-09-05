Diyarbakır'da vücudunda kurşun yaraları olan ceset bulundu

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İlçeye bağlı Yolçatı Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan bir çoban, sabah saatlerinde yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde yatan birini gördü. Çoban, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

VÜCUDUNDA KURŞUN YARALARI TESPİT EDİLDİ

İlk incelemede ölen kişinin vücudunda kurşun yaraları tespit edildi. Ekipler cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürdü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.