Diyarbakır'da termometre 35 dereceyi gösterdi, vatandaş sokağa çıktı

Türkiye, Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisine girerken, Diyarbakır'da bugün termometreler 35 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklara ve sur diplerine giderek serinlemeye çalışırken, çoğunluğun sosyal mesafeye uygun hareket etmediği görüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocukların sıcak havadan bunalıp havuz ve benzeri yerlere girmesini engellemek amacıyla başta Anzele Suyu olmak üzere kentin değişik noktalarında polis ekipleri sürekli devriye geziyor. Bazı vatandaşlar sıcaklık artışının koronavirüsü de yok edeceğine inandıklarını belirtti.

'İNŞALLAH BU HASTALIĞA ÇARE OLUR'

Sur ilçesinde oturan Servet Bulut (29) durduğu yerde terlediğini ifade ederek, "Diyarbakır çok sıcak. İnşallah bu hastalığa çare olur. Dediklerine göre hava sıcak olduğu zaman koronayı da etkiliyormuş. İnşallah gerçektir. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Bu sıcaklıklar hastalığın bitmesi yönünde bizim için umut. Sıcaktan korunmak için evimize giriyoruz. Zaten sur içi olduğu için serindir. Avlumuzda oturuyoruz. Çocuklarımızı dışarı çıkarmıyoruz. Anzele'ye de yakın. Çocuklarımız orada suyun içine giriyorlar, ama şu an hastalıktan dolayı da önlem alıyorlar" dedi.

TAKKESİNİ MASKE GİBİ KULLANIYOR

Takkesini maskeye çevirip kullanan emekli Ahmet Metin (61), "Çocuklarım burada tamirci ben de onların yanına gelip oturuyorum. Ramazan'da böyle vakit geçiriyorum. Sıcaklık etkilemez bizi. İnşallah bu hastalık için daha iyi olur. Bilim adamları böyle diyor. Allah'tan umalım da iyi olsun. Maskem de bana göre iyi. Pamuktan, mikrop da kaçırmaz. Evde özel olarak yaptım. Beni koruyor" ifadelerini kullandı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR