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Diyarbakır'da polis merkezine pompalı tüfekle girip ateş açan şüpheli tutuklandı

#Diyarbakır#Polis Merkezi#Pompalı Tüfekli Saldırı
Diyarbakırda polis merkezine pompalı tüfekle girip ateş açan şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da polis merkezine pompalı tüfekle girerek 2 el ateş açan Suriye uyruklu Abdurrahman Katibi (23) sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Kayapınar ilçesinde geçen hafta öğle saatlerinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Abdurrahman Katibi, Huzur Polis Merkezi’ne geldi. Merkezdeki personel tarafından da bilinen Katibi, koşarak içeri girip pompalı tüfekle havaya 2 el ateş açtı.

Merkezdeki polisler tarafından etkisiz hale getirilen Katibi, gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, olayın polise yönelik bir saldırı olmadığını söyledi.

Katibi’nin belinden ayrıca kurusıkı bir tabanca da çıktı.

TUTUKLANDI 

Suriye uyruklu Abdurrahman Katibi (23) sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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#Diyarbakır#Polis Merkezi#Pompalı Tüfekli Saldırı

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