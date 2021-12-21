Polis merkezine pompalı tüfekle girip ateş açan şüphelinin sorgusu sürüyor

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Kayapınar ilçesinde dün öğle saatlerinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Abdurrahman Katibi, Huzur Polis Merkezi’ne geldi. Merkezdeki personel tarafından da bilinen Katibi, koşarak içeri girip pompalı tüfekle havaya 2 el ateş açtı. Merkezdeki polisler tarafından etkisiz hale getirilen Katibi, gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, olayın polise yönelik bir saldırı olmadığını söyledi. Katibi’nin belinden ayrıca kurusıkı bir tabanca da çıktı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında merkezin önünde nöbet tutan polis ve bekçilerin ifadesine başvuruldu. Emniyet Müdürlüğü tarafından ihmali olan personel hakkında yasal işlem yapılacak.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgusu devam eden Katibi’nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.