Diyarbakır’da Öcalan yürüyüşüne müdahale: 55 gözaltı

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İmralı'da cezaevinde bulunan terör örgütü PKK’nın elebaşı hükümlü Abdullah Öcalan için aralarında HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile milletvekillerinin olduğu grup, Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı’nda izinsiz basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi. Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. Valiliğin yasaklama kararı sık sık anonslarla gruba hatırlatmasına rağmen, uyarıların dikkate alınmaması üzerine; etrafları çevik kuvvet ekiplerince sarıldı. Bu sırada slogan atılması üzerine polis bazı kişileri gözaltına aldı. Yaşanan arbede sonrası 55 kişi gözaltına alındı.

‘SİZİN İSNAT ETTİĞİNİZ KİŞİLER TERÖR ÖRGÜTÜNDEN YATAN KİŞİLER’

Bunun üzerine Diyarbakır milletvekili Ceylan Akça Cupolo, emniyet amiri ile görüştü. Milletvekili Cupolo’nun emniyet amirine ile yaptığı müzakerede 'siz de onlar gibi yargılanırsınız' sözü üzerine emniyet amiri, "Sizin istinat ettiğiniz kişiler terör örgütünden yatan kişiler. Siz terör örgütü propagandası içerircesine içeri atılmış kolluk görevlileriyle beni aynı çatıya mı sokuyorsunuz. Bu konu haddin dışına çıkıyor. Ben, bana verilen talimatı size izah ettim. Dedim ki valiliğin yasaklama kararı var. Emri uygulayın diyor. Ben burada müzakereyi uzattıkça siz eylemselliğinizi zaten yerine getirmiş oluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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9 MİLLETVEKİLİ 15 DAKİKA YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Valilik yasağı hatırlatılarak milletvekilleri ve yaşlıların grubun içerisinden çıkması istendi. Bazı milletvekilleri ayrılırken polis yaşlıları da çıkararak bir kez daha anons yaptı. Ancak grup içerisinde bazı kişilerin slogan atarak açıklama yapmaya devam etmesi üzerine müdahale edildi. Bu sırada milletvekilleri Ceylan Akça Cupolo, Nevruz Uysal Aslan, Hali̇de Türkoğlu, Celal Fırat, Beritan Güneş Altın, Mehmet Zeki İrmez, Zeynep Oduncu, George Aslan ve Adalet Kaya yol üzerine oturarak trafik akışını kapattı. Cadde üzerinde araç kuyruğu oluşurken, milletvekillerinin oturduğu yere gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Demiray, hastaneye yetişmekte olanların bulunduğunu hatırlatarak, “Mecliste yapılan yeminle bunun ne alakası var. Yolu trafiğe kapatmak nedir” dedi. Bunun üzerine 15 dakika süren oturma eylemi sonlandırıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.