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Diyarbakır'da kahreden olay! Piknikte Malabadi Çayı'na düşen çocuk hayatını kaybetti

#Diyarbakır#Silvan#Boğulma
Diyarbakırda kahreden olay Piknikte Malabadi Çayına düşen çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, ailesiyle piknik yaptığı sırada dengesini kaybederek, Malabadi Çayı'na düşen Semanur Görmez (13) boğuldu.

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Silvan'ın Kızlar Mahallesi’nden geçen Malabadi Çayı kenarına Görmez ailesi, piknik yapmaya geldi. Semanur Görmez, piknik sırasında dengesini kaybedip, suya düştü.

Semanur için ihbarla bölgeye jandarma ve Batman itfaiyesi arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saat su içinde arama yaparken, Semanur'un cansız bedenine ulaştı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ailesi sinir krizi geçirirken, Semanur Görmez’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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#Diyarbakır#Silvan#Boğulma

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