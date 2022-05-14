Rus askerin kan donduran sözleri… 'Ağladılar, yalvardılar. Onları yine de vurdum'

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“Nastya, şu anda sana, ateş ettiğimi söylemek istiyorum. Ukrayna'da sivillere ateş ediyorum, onları öldürmek için, dizlerini kırmak için.”

Bu akılalmaz sözler bir Rus askerinin karısıyla yaptığı telefon konuşmasının kayıtlarından alınma. Ukrayna’da cephede savaşan asker, karısına yaşadıklarını anlatırken savaşın en korkunç ve en çıplak gerçeğini de ortaya koymuş oluyor: Sivillere yönelen ve hukukta büyük cezalara tabi olan savaş suçları.

Ele geçirilen telefon kayıtlarında Rus askerinin Ukrayna'da öldürdüğü sivillerle övündüğü duyuluyor. Askere, karısıyla konuşurken merhamet için yalvaran insanları vicdan azabı çekmeden başlarından vurduğunu söylüyor.

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Asker vurduğu sivillerin birçoğunun bir siperde öldürüldüğünü çekinmeden söylüyor ve kendi ruh halini anlatırken de bir 'embesil' haline geldiğini belirtiyor.

Duyduklarından çok rahatsız olan karısı ise asker eşine “Tüm bunların ardından yaşamaya nasıl devam edebileceklerini” soruyor…

Dün paylaşılan telefon görüşmesinin ses kaydında, Rus askeri olduğu belirlenen bir adamın karısıyla konuştuğu duyuluyor. Askerin birkaç sivili öldürdüğünü söyleyerek şok edici itiraflarda bulunduğu duyuluyor.

Asker karısına, onları kurtarması için yalvarmalarına rağmen, bir siperde insanları kafalarından vurmakla övünüyor. Rahatsız olan karısı, ona eylemlerini anlattıktan sonra nasıl birlikte yaşamaya geri dönebileceklerini açıkça soruyor.

Ses kaydı çiftin konuşmasının ortasında başlıyor gibi görünüyor, bu sırada adamın karısına öldürdüğü sivilleri anlattığı duyuluyor. “Sana gerçekte neler olduğunu anlatacağım Nastya” diyor adam karısına.

“Nastya, güneş ışığım, elbette savaşıyorum. Bir adamı alıp, yani Kalaşnikof makineli tüfekle kafasına "bam" diyebilir, PKM (makineli tüfek modeli) ile 100 kişiyi vurabilirim. Birinin kafasını koparabilirim. Buna neden inanmıyorsun?'

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Sesi korkmuş görünen askerin karısı bu duydukları üzerine sessizce soruyor:

“Birlikte nasıl yaşayacağız? Nasıl devam edeceğiz?”

Genç asker karısının bu sorusunu duymazdan gelmiş gibi davranarak devam ediyor:

“Bununla gurur duymuyorum. Ben sadece kimseyi affetmiyorum. Eve döneceğim. Eve canlı ve sağlıklı döneceğim. Bu kadar. Nastya, oğlumu gerektiği gibi büyüteceğim, merak etme.”

Kayıtta uzun bir duraklama var, ancak asker devam ediyor ve üzücü bir itirafta siperlere attığı daha fazla sivili öldürdüğünü itiraf ediyor.

“Siviller varken sivilleri siperlere atıyordum. Herkesin kafasına ateş ediyordum, öldürdüm. Ağladılar, yalvardılar. Yine de onları vurdum.”

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Karısı bu korkunç itirafın üzerine eşine soruyor:

“Ama bana iyi bir adam olarak döneceğini söylemiştin. Şimdi diyorsun ki…”

"Sana asla yalan söylemedim ve asla söylemeyeceğim, Nastya. Bunları [Ukraynalılar için aşağılayıcı tabir] dizlerimin üzerine koydum. Bana yalvardılar, "Sonsuza kadar Rusya" (İngilizce) dediler ve hepsini "Sonsuza kadar Rusya" demeye zorladım.”

Ukrayna'da işlenen savaş suçları ve çekilen acılar duyanların kanını donduracak kadar korkunç

Rus askerinin telefonda konuştuğu sırada Ukrayna'nın neresinde olduğu bilinmiyor.

Şok edici telefon görüşmesi kaydını paylaşan Ukrayna Güvenlik Servisi şunları yazdı:

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“Rus işgalciler Ukrayna'daki savaşta o kadar vahşileştiler ki kendi eşleri onlardan korkmaya başladı.”