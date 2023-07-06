×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da kaçak elektrik kontrolünde taşlı saldırı! O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#DİYARBAKIR#Polis#Elektrik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 13:24

Diyarbakır'da kaçak elektrik kontrolü yapan enerji şirketi ekiplerine taşla saldıran gruptakiler, bir çalışanı darbetti, 4 hizmet aracına zarar verdi.

Haberin Devamı

Kaçak elektrik kontrolünün ve 4 abonenin yasal çağrılara rağmen ödenmeyerek 4 milyon liraya ulaşan borcu nedeniyle haciz işlemlerinin yapılması için Ergani ilçesi kırsal Karabıçak Mahallesi’ne dün giden enerji şirketi çalışanları, bölgeye girişlerine izin vermeyen bir grup tarafından durduruldu.

Ekiplerle tartışan grup, enerji şirketi personelini darbederek hizmet araçlarına taşlarla saldırdı. Olayda 4 hizmet aracı zarar görürken, grubun saldırı anı da cep telefonu kameralarına yansıdı. Jandarmanın müdahale ettiği olayda bazı kişiler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Enerji şirketi tarafından yapılan açıklamada, kaçak elektrikle mücadelenin süreceği belirtilerek, “Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları ve kaçakla mücadelede teknoloji kullanımı ile yüzde 76’dan yüzde 43’e düşürdük.

Haberin Devamı

Enerji Bakanlığımız ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulumuzun regülasyonlarına tabi bir şirket olarak milli ekonomimize doğrudan zarar veren ve haksız rekabete yol açan elektrik hırsızlığı ile mücadelemize devam edeceğiz” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DİYARBAKIR#Polis#Elektrik

BAKMADAN GEÇME!

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü Twitterın tahtını devirebilecek mi Zuckerberg büyük konuştu, Musktan yanıt gecikmedi

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü! Twitter'ın tahtını devirebilecek mi? Zuckerberg büyük konuştu, Musk'tan yanıt gecikmedi

#Threads
Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar? ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

#Sivrisinek
Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso