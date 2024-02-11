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Diyarbakır’da ‘Girdap’ operasyonunda dokuz gözaltı

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#DİYARBAKIR#Hırsız#Polis
Diyarbakır’da ‘Girdap’ operasyonunda dokuz gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 09:51

Diyarbakır’da hırsızlık yapan şüphelilerinin yakalanmasına yönelik ‘Girdap’ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Marketteki müşterinin çantasından cep telefonu ve cüzdan çalınması ise kameraya yansıdı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerden ziynet eşyası ve bazı kişilerin üzerinden hırsızlık yapılması şikayeti üzerine harekete geçildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kurulan özel ekip, ihbarların olduğu alanlarda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenen şüpheliler takibe alındı. 3’ü hırsızlık yaparken olmak üzere toplamda 12 şüpheli düzenlenen ‘Girdap’ operasyonuyla gözaltına alındı. Yapılan aramalara 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Diyarbakır’da ‘Girdap’ operasyonunda dokuz gözaltı

Polisin şüphelileri takip anları ve bir şüphelinin markette kadının çantasından cüzdan ve cep telefonu çalması ise kameraya yansıdı. Yakalanan şüphelilerden birinin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.(DHA)

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#DİYARBAKIR#Hırsız#Polis

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