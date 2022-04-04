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Diyarbakır’da 'fotoğraf' iddiası dehşete dönüştü!

#DİYARBAKIR#Cinayet#Polis
Diyarbakır’da fotoğraf iddiası dehşete dönüştü

Diyarbakır’da parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen Ergün Arslan (35), S.D. (16) tarafından bıçaklandı. Olay yerine toplanan kalabalık tarafından yaralı halde mahallede gezdirilen Arslan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, S.D. ve yanındaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesindeki Anzele parkında meydana geldi. Parkta oturan bir kız çocuğu, annesine fotoğrafının yabancı biri tarafından çekildiğini söyledi. Anne de bu durumu mahallede oturan S.D., B.E. (23) ve E.H.T.'ye (16) anlattı. Parka giden bu 3 kişi ile Ergün Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışma kavga dönüştü, S.D., Ergün Arslan'ı 3 yerinden bıçakladı. Kavgayı haber alan mahalleli de olay yerine geldi. Mahalleli, Ergün Arslan’ı yaralı halde bir süre mahallede dolaştırdı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir süre sonra kanlar içinde yere yığılan Ergün Arslan, çağırılan ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, tespit ettikleri S.D., B.E. ve E.H.T.'yi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

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Ergün Arslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#DİYARBAKIR#Cinayet#Polis

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