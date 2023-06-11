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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 359 oldu

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#Diyarbakır#Terör#HDP
Diyarbakırda evlat nöbetindeki aile sayısı 359 oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 14:44

DİYARBAKIR'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, oğlu Ferhat için gelen Nasredin Aslan'ın (65) katılımı ile 359'a yükseldi.

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1378 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 42 aile, çocuklarına kavuştu. 2015'te Silvan ilçesinde kaçırılan 16 yaşındaki Ferhat'ın babası Nasredin Aslan'ın katılması ile nöbet tutan aile sayısı 359 oldu. 8 yıldır evlat hasreti yaşadığını belirten Aslan, oğluna 'dön' çağrısı yaptı. Baba Aslan, "Bir an önce evine, ailesine dönmesini istiyorum. Onların yolu, gidişi olup, dönüşü olmayan bir yoldur. Bunlar, vicdan sahibi değildir. Hani bunlar, insan hakları savunucusuydu? Hani bunlar Kürt savunucusuydu? Madem öyleyse kendi çocuklarını göndersinler. Artık dayanma gücümüz kalmadı. Anne bir yandan hasta ben de bu yaşım ile çekiyorum. Bunu hak etmedik, hiçbir aile bunu hak etmiyor" dedi. (DHA)

 

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#Diyarbakır#Terör#HDP

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