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Diyarbakır'da evlat nöbetinde aile sayısı 265 oldu

#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti
Diyarbakırda evlat nöbetinde aile sayısı 265 oldu

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 906'ncı günde de sürdü. Aile sayısı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 21 yaşındayken, kaçırılan kardeşi Ferman için gelen Halil Kılıç ile 265 oldu.

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Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 906 gündür sürdürülen eylemde Akar ile birlikte 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı ise Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te çiftçilik yaparken 21 yaşındayken, kaçırılan kardeşi Ferman için gelen Halil Kılıç ile 265 oldu.

Halil Kılıç, HDP'nin kardeşini götürüp, terör örgütü PKK'ya teslim ettiğini söyleyerek, "Çiftçilik yapıyordu. Biz kardeşimizi istiyoruz. Gelsin, dağda kalmasın, devletine teslim olsun. Kardeşim; beni duyuyorsan, nerede olursa olsun gel, teslim ol. Ceza falan yok. Hiç korkma, fırsat bulduğun an kaç, gel. Kardeşimi HDP'den istiyorum. Kardeşimin peşine düştük ama gittiğinden beridir hiç haber alamadık. Evlatlarına kavuşan aileleri gördüm, bende de öyle bir umut oldu, buraya geldim. Belki o da gelir. Onun acısını çekiyoruz. İnşallah herkesin evladı gelir" dedi.

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#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti

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