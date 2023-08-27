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Diyarbakır'da enkazdan kurtarılan Merve'den 7 ay sonra acı haber

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#DİYARBAKIR#Kahramanmaraş#Deprem
Diyarbakırda enkazdan kurtarılan Merveden 7 ay sonra acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 16:34

Diyarbakır'da annesi Ziynet (60) ile kız kardeşi Büşra'yı (27) deprem felaketinde kaybeden, kendisi de enkazdan 32 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Merve Özgür Demir (29), yaklaşık 7 ay sonra kalp krizinden hayatını kaybetti.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan 1'i boş 7 binada, 414 kişi hayatını kaybetti; 912 kişi de yaralandı. Yenişehir ilçesinde yıkılan ve 48 kişinin yaşamını yitirdiği Sözel Apartmanı'nda annesi Ziynet (60) ile kız kardeşi Büşra'yı (27) kaybeden Merve Özgür Demir (29), 32 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, 6 ay boyunca tedavi gördü. Taburcu olup, evde sağlık hizmeti almaya başlayan Demir, 25 Ağustos'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi Hazar Gölü yakınında gittiği evde rahatsızlandı.

Diyarbakırda enkazdan kurtarılan Merveden 7 ay sonra acı haber

Ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi'ne götürülen Demir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Buradan özel bir hastaneye sevk edilen Demir, aynı günün gecesi hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi, Yeniköy Mezarlığı’nda annesi ile kız kardeşinin yanına defnedildi.

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'2-3 SAAT SONRA VEFAT ETTİ'

Sıcak hava nedeniyle Merve'yi Elazığ'a götürdüklerini söyleyen amcası Mehmet Demir, "Babası ve kardeşleri ile göle gittiler. 25 Ağustos'ta ağabeyim aradı; Merve'nin sağlık durumunun sıkıntılı olduğunu söyledi. Ben de Diyarbakır'a getirmelerini söyledim, 'Kontrol ettirelim' dedim. Maden ilçesinden sonra kötüleşmeye başlıyor. Birdenbire morarmaya başlıyor ve nefes darlığı oluyor.

Diyarbakırda enkazdan kurtarılan Merveden 7 ay sonra acı haber

Durumunun ciddi olduğunu anlayınca hemen Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıyorlar. Kalp krizi geçirdiği teşhisiyle canlandırma odasında müdahale ediyorlar. Kalp krizi geçirmesinden dolayı bilinç kaybı oluyor. Diyarbakır'a sevk ettiler. Yoğun bakıma alındı ve 2-3 saat sonra maalesef vefat etti. Allah rahmet eylesin" dedi. (DHA)

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#DİYARBAKIR#Kahramanmaraş#Deprem

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