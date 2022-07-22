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Diyarbakır'da bomba paniği: Polis 'dur' ihtarında bulununca valizi bırakarak kaçtı

#Lojman#Diyarbakır#Panik
Diyarbakırda bomba paniği: Polis dur ihtarında bulununca valizi bırakarak kaçtı

Diyarbakır'da polis lojmanlarının önünde refüjde yürüyen yabancı uyruklu M.A. (23), polisin dur ihtarı üzerine elindeki valizi atarak kaçtı. M.A. kısa sürede yakalanırken, fünyeyle patlatılan valizden kıyafet çıktı.

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Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan polis lojmanları önünde meydana geldi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, elinde valizle yürüyen kişi tespit edilip şüphe üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Yabancı uyruklu M.A.’ya, polis dur ihtarında bulundu. Ancak M.A., elindeki valizi, polis lojmanlarının karşısındaki refüje atıp kaçtı. M.A. kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi. Yolun araç ve yaya trafiğine kapatılmasının ardından bomba imha uzmanı, çantayı fünyeyle kontrollü olarak patlattı.

Diyarbakırda bomba paniği: Polis dur ihtarında bulununca valizi bırakarak kaçtı

Yapılan incelemede, valizden kıyafet çıktı. Yol tekrar trafiğe açılırken, bölgede bekletilen ambulansa alınan M.A., daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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M.A.’nın ambulansın içerisinde sürekli dua ederek elini kaldırdığı görüldü.

Diyarbakırda bomba paniği: Polis dur ihtarında bulununca valizi bırakarak kaçtı

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#Lojman#Diyarbakır#Panik

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