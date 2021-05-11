Diyarbakır’da bir garip heykel



HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı’nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na Vali Münir Karaloğlu getirilmişti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde 6 Nisan 2021’de yayımlanan yazıda, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yonca Kavşağı’nda yaptığı çevre düzenleme çalışmasıyla kente gelen yerli ve yabancı turistleri, doğanın güzellikleriyle karşılayacak” denilmişti.



‘ALEM KARPUZ GÖRSÜN’



Kavşağa konulan ‘halay çekenler’, ‘kadayıf tepsisini gösteren adam’, ‘hasır bileziği ve zincir’ ile özellikle ‘karpuzun içindeki çocuk’ şeklindeki heykeller, sosyal medyada espri konusu oldu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından da ‘karpuzun içindeki çocuk’ heykelini paylaşıp, “İçine çocuk sığan karpuzlar #DiyarbakırKarpuzu’dur. Alem karpuz görsün” sözleriyle paylaştı.



CHUCKY Mİ, SHREK Mİ, TOSUNCUK MU?

Sosyal medya kullanıcılarının ise kimisi karpuzun içindeki çocuğu Moğol’a benzetirken kimisi de katil bebek Chucky’ye ve animasyon karakteri Shrek’e benzetti. Çocuk figürünü Çiftlik Bank’ın sahibi ‘Tosuncuk’a benzeten de oldu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a benzeten de.



Heykel için ‘rezalet’ yakıştırması yapanlara cevap ise Diyarbakır Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Kızılkaya’dan geldi. Kızılkaya, “Rezalet bakış açısı rezalet niyetten gelir. Bizim inancımız, felsefemiz ‘Güzel gören güzel düşünür’dür” sözleriyle heykeli savundu.

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