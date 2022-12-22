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Diyarbakır’da banka şubesine pompalı tüfekli saldırı

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#Diyarbakır#Banka#Pompalı Tüfekle Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 15:15

Diyarbakır’da müşterisi olduğu banka şubesinin önüne gelen M.A., çalışanların öğle arasında olduğu sırada, pompalı tüfekle camlara ateş açtı. Şüpheli M.A. olayın ardından gözaltına alındı.

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Olay, çalışanlarının öğle molasında olduğu banka şubesinin önünde meydana geldi. M.A., içeride müşteri temsilcisiyle ipotek konusunda anlaşmazlık yaşayıp tartıştıktan sonra dışarı çıktı.

Ardından çalışanlar öğlen arasındayken pompalı tüfekle geri dönen M.A., bankanın 3’üncü katındaki camlara 7 el ateş açtı.

Diyarbakır’da banka şubesine pompalı tüfekli saldırı

Olayda kimse yaralanmazken, camlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Elindeki silahla gözaltına alına alınan M.A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır’da banka şubesine pompalı tüfekli saldırı

 

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#Diyarbakır#Banka#Pompalı Tüfekle Saldırı

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