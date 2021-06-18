Diyarbakır'da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı

Olay, saat 20.55’te Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana geldi. Zirve Mahallesi'nde bir binanın 2’nci katında bulunan AK Parti Hani ilçesi binası önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi önce çevreyi kontrol etti. Ardından yanında getirdiği mololof kokteylini ateşe verdikten sonra parti binasına atan saldırgan bölgeden koşarak uzaklaştı. Parti binasında kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıda içeriye düşen molotof nedeniyle küçük çapta yangın çıktı. Bazı eşyaların zarar gördüğü saldırının ardından alevleri fark eden çevrede oturanlar polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe binasında küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda güvenlik güçleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, saldırgan M.E. ve ona yardım ettiği belirlenen Ş.B.yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Hani İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.



SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Bu arada AK Parti ilçe binasına yapılan saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde parti binasının karşısına geçen bir kişinin çevreyi kontrol ettikten sonra beraberinde getirdiği molotof kokteylini ateşe verip binaya fırlattığı görüldü. Olay anında bina önünde asılı olan parti flamaları da yanarken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: "TERÖR SALDIRISINI KNINIYORUM"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop saldırıya ilişkin "Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti binasına gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.

"SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde partilerinin binasına yönelik saldırıyı lanetlediklerini bildirdi.



Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Partimizin Diyarbakır Hani ilçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. AK Parti dimdik ayaktadır. AK Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. AK Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliği ve dirliği için çalışmaya devam edeceğiz. Provokasyonları yene yene bugünlere geldik. Aynı iradeyle geleceğe yürüyoruz."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Hani ilçe binamıza yönelik terör saldırısını ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyorum. Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır." ifadelerini kullandı.

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