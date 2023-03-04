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Diyarbakır’da ağır hasarlı bina önünde semt pazarı

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#Deprem#Pazar#Bina
Diyarbakır’da ağır hasarlı bina önünde semt pazarı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 11:08

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ağır hasar gören, 31 yıllık, 6 katlı Orteks 2 Apartmanı'nın önüne tehlikeye rağmen semt pazarı kuruldu.

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Depremin vurduğu illerden Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, 1992 yılında 6 katlı yapılan Orteks 2 Apartmanı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince hasar tespiti sonucu ağır hasarlı raporu verildi. Apartmanın kapısına da ‘Bina ağır hasarlıdır. Belediye tarafından mühürlenecektir. Binaya girmeyiniz’ uyarısı asıldı. Lezgin Avcı Caddesi 5 Nisan Mahallesi'nde semt pazarı ise ağır hasarlı ve boşaltılan apartmanın önüne kuruldu. Yüzlerce kişinin gelerek alışveriş yaptığı pazar, tehlikeye rağmen açık kaldı. 

Diyarbakır’da ağır hasarlı bina önünde semt pazarı



Pazara gelenlerden Nevzat Çiftkadran, ilçede oturduğunu belirterek, “Birinin bu halkı bilinçlendirmesi lazım. Çünkü pazar esnafı kendi ticaretini yapmak için pazarına çıkmak zorunda kalıyor. Ya hasarlı binanın önüne şerit çekilmeliydi ya da pazar yerinin değişmesi gerekiyordu. Burada ne bir önlem ne de bir güvenlik personeli var. Ne kadar sağlıklı olmadığı ortadadır. Bu bina çökerse hepsi altında kalacak” dedi.

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Diyarbakır’da ağır hasarlı bina önünde semt pazarı



Pazarcı esnafından Nimet Aktaş ise “Binaların çoğu hasarlı. Yollardan geçen vatandaşların can güvenliği yok. Bu Bina boşaltılmış. Herkes gelip gidiyor” diye konuştu. 

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#Deprem#Pazar#Bina

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