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Diyarbakır'da 9 katlı binada çökme tehlikesi: Cadde kapatıldı

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#Diyarbakır#Bağlar #Çökme Tehlikesi
Diyarbakırda 9 katlı binada çökme tehlikesi: Cadde kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 14:37

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, boşaltılan 9 katlı binanın çökme tehlikesi nedeniyle caddenin bir bölümü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkıldı. Bağlar ilçesi Emek Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi 665'inci Sokak'ta da boşatılan 9 katlı Menekşe Apartmanı'na giren bazı bina sakinleri, çatırdama sesi duyunca dışarı çıkıp, polise haber verdi.

İhbarla gelen polisler, bina çevresindekileri bölgeden uzaklaştırıp, caddenin bir bölümünde tedbir alıp, trafiği çift yönlü kapattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile doğal gaz şirketi ekiplerine de haber verilirken, binada inceleme başlatıldı. Ekipler, incelemelerini sürdürüyor.

Diyarbakırda 9 katlı binada çökme tehlikesi: Cadde kapatıldı

 

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#Diyarbakır#Bağlar #Çökme Tehlikesi

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