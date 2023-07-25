Diyarbakır'da 6 ay içinde 25 orman yangını! Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit'ten açıklama

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Kentte 325 bin hektarlık alanın orman varlığına sahip olduğunu ifade eden Ayzit, “Diyarbakır olarak Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde il sınırlarımızda 1 milyon 508 bin hektarlık alana sahibiz. Bunun 325 bin hektarlık alanı orman varlığına sahip. Bizim orman varlığımızı ağırlıkta 7 ilçemiz oluşturmakta. Kuzeydoğu Kuzey ve Batı yönüne doğru yayılmakta. Biraz da güney tarafında olmak üzere Çınar ilçelerini kapsamaktadır” dedi.

Tüm ülkede olduğu gibi Diyarbakır’da da orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirten Ayzit, şunları kaydetti:

“Yaz mevsiminde olduğumuz için maalesef yangınlarımız da söz konusu oluyor. Tüm ülkemizde olduğu gibi ciddi anlamda orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor. Diyarbakır’da da maalesef şu ana kadar 25 adet orman yangını meydana gelmiştir. Yaklaşık 96 hektarlık alanı kaybettik. Bu 96 hektarın 45’i ormanlık alan, 41’i ise zirai alanlarımız zarar görmüş durumda. Bu çerçevede 8 tane ilk müdahale aracımız, 3 arozöz, 5 su tankı, 17 de yangın işçimiz ile yangınlara müdahale ediyoruz. Yangınlar eğer yerleşim yerlerine yakın ise vatandaşlarımızdan sağ olsunlar yardım alıyoruz. Yangın biraz büyümeye yüz tutarsa Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini, İtfaiye Daire Başkanlığını ve AFAD yetkililerini davet etmek suretiyle biz bu yangına biraz daha müdahale etme çemberini genişletmeye çalışıyoruz.”

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“YEŞİL VATANIMIZA SAHİP ÇIKALIM”

Vatandaşa piknik yapmaya müsait olmayan alanlarda ateş yakılmaması hususunda uyarılarda bulunan Ayzit, “Yakın tarihte meydana gelen Lice’deki orman yangını medyaya çok yansıdı. 18 saatte söndürmüş olduğumuz bir yangındı. Akşamüstü saatlerinde başlamış olan yangını tam söndürdük dediğimiz anda rüzgar tersine dönünce bu biraz daha zorlaştı. Çevre illerin yardımı, Büyükşehir Belediyesi’nin yardımıyla 18 saatte yangını söndürebildik. Lütfen yangını oluşturabilecek unsurları etrafa atmayalım. Bunlardan en önemlisi devletin yasal olarak belirlediği piknik alanlarının dışında piknik yapmayacağız. Denetimsiz yerlerde ve ormanlık alanlarda piknik yapmak hakikaten bu mevsimde ciddi anlamda bizi sıkıntılar getirebilecek düzeye getiriyor. Bir diğer önemli husus, vatandaşlarımız araçlarıyla yol alırken elindeki yanıcı ve yakıcı maddeleri dışarıya atmasınlar. Orman işletme müdürü olarak vatandaşlarımıza; fidan dikelim ama önce yeşil vatanımıza sahip çıkalım” diye konuştu.